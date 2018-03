Revolución Francesa y feminismo

La Revolución Francesa cambió la historia de Occidente para siempre. El fin de la monarquía absoluta y la imposición del lema Libertad, Igualdad, Fraternidad fueron la guía de numerosos procesos que rompieron un orden establecido desde siglos. Sin ir más lejos, el movimiento independentista argentino se inspiró en aquellos principios.

Los revolucionarios franceses estaban fraccionados en diferentes vertientes, entre las cuales se impusieron durante un importante período los jacobinos radicalizados, bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre.

Las mujeres habían tenido un rol decisivo en el golpe de 1789. Cuenta la historia que fueron ellas quienes iniciaron la marcha hacia el Palacio de Versalles el 5 de octubre de ese año para buscar al rey.

No obstante, una vez consolidado el nuevo régimen, y manteniendo las tradiciones, los gobernantes varones dejaron fuera de los puestos de decisión a las mujeres.

Una de las figuras femeninas destacadas de esos tiempos fue Olympe de Gouges, quien redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, tomando como referencia el texto máximo de la revolución, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. A diferencia de este último, Olympe proclamaba la igualdad ante la ley sin importar el sexo.

Su criterio, sin embargo, no tuvo espacio en el gobierno revolucionario. La legislación masculina dejaba afuera a las mujeres de todos los órganos burocráticos, de las milicias armadas y de cualquier clase de asociación política.

En los Derechos de la Ciudadana, afirmaba: La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley.

Presa por sus ideas anti jacobinas y doblemente revolucionarias, Olympe murió guillotinada por orden de Robespierre en 1793. Su lucha continúa.