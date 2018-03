Preocupación por el “último primer día” de clases que comienza esta noche

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Es un fenómeno creciente, muy difícil de detener. Se da hace muy pocos años y se llama “último primer día”, en referencia a los alumnos de 6° año del nivel secundario que mañana tendrán por última vez un inicio de ciclo lectivo.

La práctica consiste en que estos adolescentes de 16 y 17 años se junten en fiestas privadas la noche previa al primer día de escuela del año y, en muchos casos, pasen de largo para llegar al establecimiento educativo borrachos y sin dormir.

Conscientes de la masificación del fenómeno, este año las autoridades educativas convocaron a los padres y alertaron sobre lo que puede ocurrir para tratar de prevenirlo.

“No hay temor, hay que trabajar en la prevención porque es un fenómeno social que se viene dando hace algunos años y cada vez se acentúa más. Si se detecta que los chicos no están en condiciones de compartir la jornada escolar, se llamará a los padres para que los retiren”, aclaró Claudio Martini, inspector de Educación Secundaria.

“Les pedimos a los padres que acompañen más que nunca y que constaten cómo salen sus hijos a la escuela. No muchos toman dimensión de que esto dejó de ser una fiestita para divertirse un rato y pasó a tratarse de chicos que van sin dormir, que a veces se dan situaciones complejas en la puerta de la escuela y que hay que prevenir por la seguridad de sus hijos y la de los demás”, agregó.

“Antes lo hacían pocos alumnos, ahora son cada vez más y directamente alquilan salones de fiesta. Es fantástico que la pasen bien y festejen, siempre y cuando se cuiden. Los chicos entran 7.30 a la escuela y no hace falta decir cómo llegan muchos. Los padres los tienen que venir a buscar, muchos tienen que dejar su trabajo para hacerlo, lo hacen sin muchas explicaciones porque el estado de sus hijos salta a la vista”.

“Hay escuelas chicas donde la tarea de control por parte de directivos es más fácil, y otras más grandes, como pueden ser las que tienen cinco 6tos, donde es muy difícil que dos o tres personas controlen a 100 alumnos. Las mochilas no se pueden revisar, pero sí se controla rigurosamente que no beban alcohol dentro del establecimiento”, concluyó Martini.

Crítica a los padres

El padre de un chico que mañana comenzará su último año de escuela le contó a “La Nueva.” todas las internas del fenómeno, aunque prefirió preservar su identidad.

“En esto veo una significación importante, porque no están festejando su último día de clases, están festejando el primero, como diciendo 'este año va a ser una joda'. A los colegios los veo desorientados, en especial a los privados, porque a ellos les imponen muchas reglas desde la dirección de Inspección”, comentó.

“Nos convocaron a una reunión, no asistimos muchos padres, y nos dijeron que no pueden negarles el ingreso, pero para mí no están preparados para recibir a 100 pibes de 6° año de los cuales 20 o 30 pueden llegar como mínimo borrachos. Para mí los que no están en condiciones no deberían ingresar, las escuelas son establecimientos con muchos vidrios, escaleras, se mezclan chicos de 17 años con otros de 11, si llega a darse un accidente las consecuencias pueden ser terribles”, agregó.

“Nos propusieron que vayamos a recibir a nuestros hijos a la escuela con café y facturas, así como quien no quiere la cosa los que están más o menos se despabilan y los padres que ven a sus hijos en mal estado directamente se los llevan. Para mí no deja de ser un paliativo, porque pasar una noche descontrolada antes de ir a la escuela simplemente está mal.

“Uno a veces se siente ridículo negociando estas salidas con un hijo adolescente, pero la realidad es que casi no hay padres que lo puedan negar. Yo tengo amigos que no están de acuerdo pero no saben cómo decirles que no. Después tus hijos te dicen que no quieren ser el único 'virgo', como dicen ellos. Personalmente no estoy preocupado por mi hijo, porque si bien va a ir a una de estas fiestas, para las cuales hubo padres que hasta se encargaron de alquilar los salones, yo sé que él no se va a exceder”.

“Pero estamos hablando de cientos de adolescentes alcoholizados, deambulando por la calle, en muchos casos con cuentas pendientes, peleas por el fútbol, el rugby o lo que sea. Creo que la Municipalidad y la Policía tendrían que hacer un operativo como si se tratara de un recital o un partido de fútbol”, sugirió.

"Tenemos la posibilidad de anticiparnos"

Para entender un poco más este fenómeno, “La Nueva.” consultó al psicólogo Luis Gaete (MP 488).

“Es necesario tomar esto como una llamada de atención por parte de los adolescentes, si consideramos que es una forma de dejar una huella en su paso por la escuela, con lo que implica como cierre de una etapa de la vida, quizás sea necesario que los docentes, los adultos en general, acompañemos esto. Ahora que el problema ya está instalado hace unos años tenemos la posibilidad de anticiparnos”, opinó.

“Sé de instituciones que en Bahía Blanca han logrado resolver esto anticipándose, convocando a los padres a que participaran del primer día de los chicos. Algo que es muy común en los primeros años, por qué no hacerlo también en ese año tan importante. No hay que dejarle el problema solo a la escuela, los padres pueden ayudar en la contención y evitar que pase algo malo”, agregó.

“Es necesario que haya diálogo dentro de la familia, los chicos ahora salen, es más normal que antes, pero la familia es una institución y hay normas que cumplir, si mañana vamos a trabajar no podemos pasar toda la noche despiertos, menos tomando alcohol, y en el caso de la escuela aplica lo mismo. Pueden salir el viernes, el sábado, pero es raro que el domingo el padre no pueda decirle que no a su hijo”.

Por último, respecto de la clásica necesidad de las personas de pertenecer, más en una edad como la adolescencia, Gaete opinó que algo de eso puede darse en estos casos, donde el que no va a la fiesta y no transgrede no es “vivo”, y que mientras hay chicos que tal vez vayan aun no queriendo hacerlo, en los últimos años se ha incrementado el número de jóvenes que se animan más a decir que no y no tienen tanto temor a ser rechazados, lo que habla de una evolución social.