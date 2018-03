Estiman que en Bahía Blanca se realiza un aborto cada dos horas

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Un aborto cada dos horas, 12 al día y cerca de 4.500 al año tienen lugar en nuestra ciudad, de acuerdo con estimaciones de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Bahía Blanca, un grupo de profesionales de diversas disciplinas del sistema público de salud, entre ellos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros.

Esta Red toma como referencia los cálculos que hablan de 500 mil al año en Argentina. Una proyección de esos números a la población bahiense, que es poco menos del 1% del total del país, conduce al dato mencionado en el párrafo inicial.

Según un estudio pedido por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005, se estimaron en ese momento entre 370 mil y 520 mil al año.

La investigación utilizó dos metodologías: una basada en el análisis del aumento de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto; la otra relacionada con variables como la fecundidad real y potencial, la prevalencia de uniones, el uso de métodos anticonceptivos y de infertilidad postparto.

El redondeo en 500 mil tiene que ver con la proyección de crecimiento poblacional. Quienes cuestionan esa cifra dicen, entre otras cosas, que esos datos hablan tanto de abortos punibles como no punibles.

Lo cierto es que no hay cifras oficiales y aquellos que piden la despenalización afirman que ese es uno de los peores déficits, ya que la información confiable permitiría desarrollar políticas públicas para abordar el tema.

Puntualmente, un estudio de la Red de Profesionales de Bahía Blanca señala que el INDEC define como mujeres en edad fértil a las comprendidas entre los 15 y 49 años.

“La población de mujeres en Bahía Blanca en esta franja estimada a junio de 2015 es de 81.149. De acuerdo con la última Encuesta Permanente de Hogares disponible, del último trimestre de 2014, en Bahía el 30% de estas no tienen obra social o prepaga, con lo cual podemos estimar que las mujeres más vulnerables, que solo cuentan con las prestaciones del sector público para atender sus problemas de salud, son 24.345”, agrega.

Acerca de las edades a la hora de abortar, el grupo mayoritario en el país es el de 20-24 años, seguido por el de 25-29 y, después, el de 15-19.

“En cuanto al nivel educativo y al número de gestaciones previas, distintos estudios epidemiológicos utilizan al nivel educativo como un indicador de nivel económico. Los trabajos de Faretta y de las Socorristas en Red muestran una alta proporción de mujeres (abortantes) con al menos secundario completo”, añade el informe. En ese caso es 1 de cada 5. Además, cerca de un tercio tiene secundario incompleto.

El estudio remarca: “En cuanto a las gestaciones previas, el registro de las Socorristas muestra que el 41,4% ya son madres, lo que fortalece la idea de que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no niegan la maternidad, sino que eligen el momento para asumir este rol nuevamente”.

Las Socorristas son una agrupación feminista que asiste a mujeres que deciden practicarse un aborto. Tienen presencia en Bahía Blanca.

Desde el Hospital Penna, principal sanatorio público de la región, admitieron que la concurrencia de mujeres con abortos en curso es frecuente, aunque señalaron que no llevan estadísticas.

Asimismo, dijeron que a diferencia de otras épocas, donde la interrupción del embarazo se hacía con instrumental, hoy se lleva adelante con pastillas, lo cual dificulta conocer si son abortos provocados o espontáneos.

Las pastillas son de misoprostol (nombre genérico de la droga), un producto que se vende bajo receta y que se utiliza en el circuito legal como protector gástrico.

Apenas 6 causas judiciales en 3 años

En el Departamento Judicial Bahía Blanca, que abarca a 13 distritos del sudoeste bonaerense, solo hay registro de 6 causas caratuladas como abortos en todo el período 2015, 2016 y 2017.

Además, el sistema informático del Ministerio Público Fiscal muestra que el número también es bajísimo en los 15 años previos.

De esas 6, la mitad fueron caratuladas como aborto preterintencional. Es decir, provocado a partir de una acción violenta pero cuyo objetivo no era lograr la interrupción del embarazo. Una suerte de “aborto culposo”, graficó a “La Nueva.” una fuente judicial.

Los otros casos se registraron como dos abortos consentidos y, el restante, aborto sin consentimiento de la mujer.

¿Por qué esta práctica, en este momento un delito penal, se denuncia e investiga tan poco? El secretario municipal de Seguridad, Emiliano Alvarez Porte, señaló:

“En la Secretaría recibimos denuncias en forma anónima de todos los delitos que se puedan imaginar. Pero nunca de una clínica clandestina en la que se realicen abortos o de alguna persona que los haga. Esto no quiere decir que no existan. Evidentemente, quienes toman conocimiento consideran que es necesario que exista o no lo visualizan como un delito”.

Alvarez Porte también se involucró en el debate sobre la despenalización, que hoy se lleva adelante en el Congreso de la Nación.

“La falta de una ley que regule esta situación ha generado la desprotección de la mujer y un mercado negro sin escrúpulos. Debe darse el debate sin hipocresía y a conciencia de que se trata de una cuestión de salud pública”, dijo.

“Yo también soy católico y estoy a favor de la vida, pero hace 6 años fui papá de una nena, que será una mujer, y eso me ayudó a comprender muchas cosas. La construcción de una sociedad más justa es trabajo de todos. Nadie quiere ni puede estar a favor del aborto en sí mismo. Pero necesitamos la ley”, consideró.

“Sincerar lo que ocurre en los hechos”

El fiscal general Juan Pablo Fernández sostuvo: “Se trata de un delito que casi no se denuncia, básicamente, porque existe un acuerdo entre las partes intervinientes. Una eventual despenalización vendría a sincerar lo que ocurre en los hechos”.

Y agregó: “La denuncia habitualmente sucede cuando la abortante tiene un problema grave y acude a un hospital. Aun así, hay jurisprudencia de que esa denuncia es inválida porque es la propia madre quien, por su estado de salud y de conmoción, se ve obligada a develar el delito del que fue partícipe. Y el derecho exige que las confesiones sean libres”.

En cuanto a los médicos, incluso si pertenecen a un hospital público, Fernández comentó que entre la obligación de denunciar al detectar que hubo un aborto ilegal y la preservación del secreto profesional, la jurisprudencia recomienda optar por esto último.

“Otro problema es que, en los pocos casos que se judicializan, en general son mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad. Con lo cual, en la práctica, la ley termina castigando a los sectores más desfavorecidos”, manifestó.

“Distinto es el caso de las personas, como las parteras, que realizan los abortos en clínicas clandestinas y hacen de esto un negocio. Pero para iniciar una investigación hay que empezar desde una denuncia o algún dato relevante, y aquí volvemos al problema de la complicidad de las partes. Si, por ejemplo, un fiscal pide una intervención telefónica para seguir una pista, necesita por lo menos que haya una denuncia formal, sino es muy difícil que un juez otorgue el permiso”.

Qué dice la ley actual

En este momento el Congreso discute la despenalización del aborto. El proyecto firmado por más de 70 diputados de distintas fuerzas políticas prevé que dejen de ser punibles las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

En la actualidad, Argentina considera que existe vida desde la concepción, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño.

El Código Penal determina que “recibirá de 1 a 4 años de cárcel la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque”. En cambio, no es punible la tentativa.

A su vez, quien cause un aborto también será reprimido con reclusión de 1 a 4 años, si lo hace con consentimiento de la mujer. La pena podrá elevarse hasta 6 años, si el hecho es seguido de la muerte de la abortante.

En tanto, se prevé la prisión de 3 a 10 años, si actúa sin el consentimiento de la madre. La sanción se eleva a 15 años, si es seguido de la muerte.

El aborto no es punible en dos circunstancias: si se hace con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

En el caso de las violaciones, existen protocolos en los sistemas de salud que, según distintas denuncias, no siempre se cumplen, dificultando la práctica.

Por ese motivo, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Bahía Blanca afirma que su objetivo es “garantizar el acceso al aborto no punible e interrupción legal del embarazo presentes en nuestra legislación nacional desde 1921 y avalados por acuerdos internacionales a los que nuestro país adhiere, así como protocolos del Ministerio de Salud vigentes en este momento pero que no son aplicados adecuadamente”.

Dos causas que ganaron los medios

En los últimos años hubo dos casos en Bahía de parteras denunciadas y llevadas ante la Justicia por practicar abortos de manera clandestina.

* En noviembre de 2004, Arminda Schmidt recibió 2 años y 2 meses de prisión, por el aborto seguido de muerte de Nadia Carla Geofroy (37), a quien la acusada le practicó una intervención en su "consultorio" de Dorrego 320. La víctima, oriunda de San Antonio Oeste, falleció en el Hospital Penna, en cuyo servicio de emergencias ingresó con un cuadro de bisección de un feto, de entre 4 y 5 meses de gestación. Dos años antes, la misma partera, ya jubilada, había sido sentenciada a 4 años de cárcel por practicarle, en 1999, un aborto a una menor de 15 años, de Ingeniero White.

* En abril de 2007 se descubrió otra supuesta clínica abortiva, en 19 de Mayo y Zapiola, aunque en ese expediente Alba Irma Ismael fue sobreseída porque los dos hechos que le endilgaban (con adolescentes de 16 y 17 años) no pasaron del "acto preparatorio", lo cual no constituye delito.