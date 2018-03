"Queremos saber si lo que pasó se podía evitar", dijo la mamá de una nena fallecida

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

La mamá de Amalia Benítez, la nena de 4 años que falleció tras ser golpeada por el portón de un supermercado chino de Caseros al 3400, aseguró que cree que detrás de la tragedia hubo responsabilidad de los propietarios del comercio y falta de controles del Municipio.

Amalia murió el 22 de febrero, horas después de ser golpeada por el portón de acceso al negocio. Su papá lo había intentado abrir porque eran los últimos clientes en retirarse y los propietarios ya habían cerrado.

Lo cierto es que el portón cayó sobre la pequeña, que terminó internada en el Hospital Italiano. Pese a los esfuerzos de los médicos, falleció algunas horas después.

“En un abrir y cerrar de ojos nos cambió la vida para siempre y queremos que se haga Justicia”, le dijo Pamela Herrera a “La Nueva.”.

La conmoción del primer momento y la tristeza de estas semanas fueron generando una especie de impotencia, bronca y muchas dudas.

De hecho el viernes a la tarde realizaron una manifestación pidiendo justicia en la plaza Rivadavia. “No voy a parar hasta lograr saber quiénes fueron los responsables de la muerte de Amalia”, dijo su mamá.

“A las pocas horas de la muerte me dijeron que los dueños del supermercado soldaron la puerta, me enteré que el negocio sigue abierto como si no hubiese pasado nada y muchos vecinos me contaron que los problemas con ese portón eran habituales”, se quejó.

Pamela recurrió a la Comisaría Cuarta, a la fiscalía y recién en las últimas horas pudo entrevistarse con el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, Marcelo Romero Jardín.

“Averiguando y charlando con vecinos me comentaron que, tiempo atrás, este mismo portón se le había caído a un policía, que hubo algunos problemas por el tema y siento que lo que pasó con Amalia se podría haber evitado”, dijo.

Horas después de la tragedia el papá de la nena había contado que el portón no se encontraba colocado en la guía y que estaba apoyado, por lo que al intentar correrlo, se cayó encima de la nena.

Luego contó que la dueña del supermercado, de nacionalidad china, se comunicó con ella para preguntarle si había radicado alguna denuncia y no volvió a llamarla.

“Estuvimos solos en todo este tiempo. Solo una psicóloga del Municipio nos brindó asistencia en las primeras horas del hecho y llamó en otra oportunidad para ver cómo estábamos”, contó.

Por último se preguntó cuáles son los controles que realizó el Municipio en ese comercio y contó que el fiscal de la causa liberó oficios preguntando si el local cuenta con la habilitación para funcionar.

“Tenemos algunos indicios de que el supermercado no cuenta con la habilitación de bomberos. Solo queremos Justicia por nuestra hija y saber si lo que pasó se podía evitar o hay responsables”, aseguró.

Municipalidad, bomberos, DDI

El fiscal Romero Jardín comentó que la causa por la muerte de Amalia está en etapa de investigación y que ordenó varias medidas de prueba en los últimos días.

“Pedimos que el Municipio informe sobre la habilitación y si el supermercado cumple con todas las normas, informes a bomberos y pericias a un herrero para conocer cuál era la falla que había en el portón".

Agregó que ya existe una responsabilidad civil por el hecho y que la investigación permitirá conocer si también hay responsabilidad penal. Para ello se debería probar que los comerciantes incumplían con alguna normativa.

Si bien la familia no había realizado ninguna denuncia, la Justicia actuó de oficio ante el fallecimiento de la menor.