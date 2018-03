Los enormes perjuicios que generará la eliminación del Federal B

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

“No maten al fútbol del interior", fue la bandera que mostraron varios elencos del profesionalismo días atrás y la que abrió el debate sobre los perjuicios deportivos y económicos que se generarán con la determinación de AFA de terminar con los Federales B y C en este 2018 y crear, a partir de 2019, el Torneo Regional Federal Amateur.

El Consejo Federal no titubeó ante el reclamo generalizado y cerró, en términos económicos, una mediana industria dentro de la gran industria que es el fútbol argentino.

La drástica decisión afecta muchísimas fuentes de trabajo directo (entre jugadores, entrenadores, cuerpos técnicos y árbitros), pero también golpea indirectamente a otros sectores.

Del hoy exFederal B tomaban parte Liniers, Bella Vista, Huracán y Tiro Federal, por lo que esta medida generará pérdidas significativas en nuestra ciudad y marca una pauta de lo que sucederá a nivel país.

¿Cuáles son los sectores afectados?

ARBITROS

Quizás sean los más perjudicado. Agrupados en la Asociación Bahiense de Arbitros (ABA) y, en menor medida, en la Cooperativa Independiente de Arbitros de Fútbol (CIAF), alrededor de 15 jueces de nuestra ciudad se quedarán sin posibilidades de reinserción inmediata.

A algunos pocos les quedará la opción de dirigir Federal A (deben tener contrato con AFA para poder hacerlo), pero la gran mayoría eran designados –de acuerdo a un listado de méritos que elevaba la Liga del Sur a comienzos de cada año-- por el Consejo para impartir justicia en los Federales B y C, donde cobraban honorarios y viáticos únicamente por partidos controlados.

Para dirigir el Federal B pasado, el árbitro principal percibió 4.598 pesos por partido, mientras que cada juez de línea embolsó 3.010, aunque ese arancel subió un 20 por ciento en cotejos por playoffs.

A los 9.148 pesos de la terna había que sumarle viáticos ($890 por día como mínimo para cada uno de ellos) y los pasajes vía terrestre. Para el C, el principal se llevaba 2.124 pesos y cada asistente, 1.061.

Los viáticos variaban según la distancia de la sede del partido designado. De 121 a 300 kilómetros, 890 pesos por día; de 301 a 500, 1.328; de 501 a 1000, 1.767 y de 1000 kilómetros en adelante, 2.657.

“Los árbitros de nuestra ciudad iban rotando y tenían, como promedio, dos salidas mensuales cada uno, por lo que resignarán un poco más de 6 mil pesos por mes. Pero lo más preocupante es que se cierra una puerta muy importante en lo deportivo”, señalaron desde la ABA.

POLICíAS

En 2017 cobraron 88 pesos la hora, con operativos por 4 horas (352 pesos por policía), a un promedio de 20 efectivos por juego (16 era el mínimo y la cifra prácticamente se duplicaba cuando se medían equipos bahienses entre sí), sin importar que todo el certamen se jugó sin público visitante por decisión de Aprevide.

Teniendo en cuenta que los representantes bahienses jugaron 36 partidos como local en la temporada, se deduce que destinaron a este sector mas de 250 mil pesos en la temporada.

“La realidad es que no nos llenábamos de plata por este trabajo, pero era un ingreso extra que sumaba en un sueldo flaco. Como mínimo teníamos dos partidos por mes en ese ámbito y otros tantos por la Liga del Sur”, explicó un asiduo concurrente a los estadios para brindar seguridad.

HOTELEROS

A Bahía dejarán de venir ternas arbitrales y planteles (con alrededor de 25 integrantes por delegación), que se hospedaban a un promedio de una noche, en la mayoría de los casos con almuerzos y cenas en distintos lugares de nuestra ciudad.

Durante 2017, un equipo de Villalonga, tres de Olavarría y dos de La Pampa visitaron 4 veces cada uno nuestra ciudad entre el 8 de julio y el 19 de noviembre.

El costo se establecía de acuerdo a la calidad del establecimiento y el servicio requerido, aunque oscilaba entre los 400 y los 800 pesos por persona.

“Al precio acordado se le sumaba aparte el desayuno, el almuerzo o la cena. Si el partido era de noche, generalmente se establecía una tarifa por medio día más. A groso modo, el ingreso superaba los 10.000 pesos por delegación”, explicaron desde el Apart Hotel Patagonia Sur, uno de los elegidos por los elencos visitantes.

“Los valores son muy relativos, porque se les hacía una tarifa diferencial de acuerdo a la cantidad de días, el fin de semana que precisaban, el número de personas y si desayunaban o almorzaban aquí. Pero sin dudas que era un ingreso importante para este establecimiento”, explicaron desde el Gran Hotel Punta Alta, otro sitio asiduamente utilizado por los conjuntos ajenos al medio.

JUGADORES y DT

La decisión del Consejo Federal también afectará notoriamente el bolsillo de los futbolistas y entrenadores, en una situación que se agravará a partir de 2020.

El año pasado, los sueldos variaban desde los 4 mil pesos (para los juveniles que hacen sus primeras experiencias en regionales) hasta los 30 mil y, al ser una divisional semi profesional, varios tenían contratos firmados, que les permitía acceder a una obra social. Ahora pasarán a una categoría totalmente amateur.

Tres casos dan testimonio de la situación.

“Nosotros hicimos un arreglo anual, que incluyó la disputa del torneo de la Liga del Sur y del Federal B. Con los jugadores que ya acordamos, les mantendremos lo pactado. Los que aún no arreglaron, seguramente tendrán una merma significativa. También es verdad que estábamos en negociaciones con un par de posibles refuerzos y desistimos de contratarlos cuando nos notificaron la decisión del Consejo”, confirmó un directivo bahiense.

“Nosotros acordamos un dinero para jugar el torneo local y en junio nos íbamos a juntar para arreglar un aumento por el Federal. Con esta decisión, en el club ya nos avisaron que no habrá retoques de aquí a fin de año”, comentó un jugador de Tiro Federal.

“Yo fui uno de los perjudicados por esta decisión del Consejo Federal. Al no tener esta competencia regional, el club donde estaba decidió no renovarme y me tuve que ir a otro de la Liga, obviamente resignando dinero”, manifestó otro futbolista.

Según pudo establecer “La Nueva”., la mayoría de los clubes tienen previsto para 2019 acordar un sueldo por la duración del nuevo regional (dos meses de competencia como mínimo) y otro, significativamente inferior, por la Liga.

“En el cálculo anual, la merma en el ingreso del jugador será de alrededor del 30 por ciento. Y obviamente que la situación se agravará en 2020, cuando un solo equipo de la Liga dispute el nuevo regional. Ese año, los acuerdos serán únicamente por certamen local y todos sabemos que en la Liga se paga poco”, estimó un dirigente.

El caso de los entrenadores va de la mano, según señaló Hugo Catani, secretario general de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, seccional Bahía Blanca.

“Creemos que esta medida del Consejo tendrá un efecto negativo en los directores técnicos, quienes verán reducidas drásticamente las fuentes laborales. En el caso de los equipos bahienses que jugaban Federal B no llegaban a conformar dos cuerpos técnicos, pero la mayoría sumaba algún entrenador alterno para dirigir el torneo local cuando los certámenes eran simultáneos”.

Aunque aseguró que en ATFA central existe mucha preocupación por la situación, Catani remarcó que no recibió aún inquietudes ni quejas de los DT de los cuatro elencos de nuestra ciudad que jugaban Federal B.

“No me consta que hayan tenido que renegociar sus sueldos o si les pidieron achicar sus cuerpos técnicos, pero es probable que suceda porque la fuente laboral se redujo notoriamente con esta decisión arbitraria”, agregó, a la vez que remarcó que la afiliación a ATFA en la sección Bahía Blanca es voluntaria, aunque nuestra ciudad tiene un padrón de alrededor de 270 entrenadores.

OTROS AFECTADOS

--La Liga del Sur, que contó con cuatro representantes durante 2017, cobró un monto fijo (1.500 pesos o el 10 por ciento de la recaudación si lo embolsado superaba el piso mencionado) por cada partido que se jugó de local. Por ese ítem, le ingresaron más 54 mil pesos que no percibirá este año.

--El Consejo Federal exigía en todos los partidos de Federal B la presencia de un médico, cuyo honorario iba de los 1.000 a los 1.500 pesos por juego.

--Otros que resignarán ingresos extras este año serán los boleteros. Al no jugarse con visitantes, los clubes sólo asignaban dos personas en la boletería local, a un costo de 600 pesos aproximadamente la dupla. Otro tanto se llevaban los “puertas” (el número variaba según la importancia del encuentro y la cantidad de accesos al estadio que se habilitaban).

--El masajista de cada equipo (los cuatro tuvieron durante 2017) percibía entre 500 y 600 pesos por cotejo.

--Para trasladarse a Olavarría (tres veces cada equipo; total de 12 viajes), Santa Rosa (dos cada elenco; 8 traslados) y Villalonga (en una ocasión cada uno; 4 recorridos), los representantes bahienses necesitaron cerca de 1.130 litros de gasoil, por lo que desembolsaron alrededor de 29 mil pesos durante la temporada 2017 que quedaron, en su gran mayoría, en estaciones de servicios de nuestra ciudad.

140

En lo deportivo. Con estos cambios confirmados, los 140 equipos que conservaron su plaza en el último Federal B no jugarán ningún torneo de Ascenso en lo que resta de 2018. Varios ya habían contratado refuerzos para disputarlos.