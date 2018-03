Comenzó una mega obra y llegan los mormones a la avenida Cabrera

--Buen día Juan María, se acerca el 14, el día que estabas esperando. Sobre todo para ver si pueden revertir un poco la imagen deplorable que están dando en la Superliga.

--Empezó la construcción de la autopista de la ruta 33. En el kilómetro 22, cerca de La Vitícola, la firma Decavial S.A. ya armó el obrador y empezó con los primeros movimientos de suelo. En esta primera etapa las obras comprenden 32 kilómetros desde Bosque Alto a la estancia Don Enrique, en proximidades del acceso a García del Río, con una inversión de 1.300 millones de pesos.

--¿El proyecto total es una autopista hasta Pigüé no?

--Sí. El tramo completo del proyecto abarca una longitud de 130 kilómetros, de los cuales 115 se efectuarán por duplicación de la calzada existente y los 15 restantes por ejecución de una nueva traza en proximidades de Pigüé. La autopista tendrá dos calzadas, con dos carriles cada una, separadas por un cantero central de 23,30 metros de ancho y calles colectoras sin pavimentar, excepto en las cercanías a los accesos a las localidades e intercambiadores a distinto nivel.

--Bueno, no deja de ser una excelente noticia. ¿Y qué pasa con la megaobra de Sesquicentenario, El Cholo y ruta 3?

--Como te dije hace unos días, los trabajos fueron preadjudicados a la UTE Esuco SA-Centro Construcciones SA-Tecnipisos SA-Bahía Blanca, en casi 1.900 millones de pesos y según pude saber van a ser adjudicados a esa UTE en unos 45 días. Pero si te parece tengo datos de otra obra que originó polémica hace unos meses y que se va a concretar.

Súper templo en Cabrera y Pilmayquén

--¿A qué te referís?

--A la construcción de Bahía del mayor templo de los mormones en Sudamérica, más precisamente en avenida Cabrera y Pilmayquén.

--Ahh… me acuerdo que había un problema con las alturas de la construcción...

--Así es. La Comisión Asesora de Planeamiento había solicitado reformas en una torre de más de 35 metros de altura que no estaría autorizada por el Código de Planeamiento Urbano, el cual establece un máximo de 5 metros para que las construcciones no tapen la vista del Valle del arroyo Napostá, entre otras cuestiones.

--¿Y qué pasó?

--Bueno, ya se hicieron varias modificaciones y el proyecto tendrá luz verde. Para eso la iglesia mormona le comprará el predio de 31.000 m2 a la Cooperativa Obrera y construirá 5.000 m2. Se habla de una inversión de 4 millones de dólares.

--Mucha plata. ¿Y qué piensa hacer la Coope con todo ese dinero?

--Veo que no te alcanza con la novedad que traigo, pero para calmar tu ansiedad te cuento que la idea es armar dos centros productivos en el predio que la Coope tiene frente al Parque Industrial, uno destinado a panificación y el otro a fiambres. ¿Conforme?

Los molinos no paran

--Más que satisfecho, pero ya que hablaste del Parque Industrial, leí ayer en “La Nueva.” que Vestas y Siemens quieren armar dos centros operativos para atender el mercado de los aerogeneradores en el país. Algo ya me habías adelantado el domingo pasado, así que seguramente debés tener más información.

--No te equivocás. La radicación del gigante dinamarqués Vestas ya está acordada de palabra y sólo resta que se firme en los próximos días. La idea apunta a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los aerogeneradores en el país y también al ensamblaje de nacelles para cumplir con el porcentaje de componentes nacionales que deben tener los molinos eólicos.

--¿Y en el caso de Siemens–Gamesa?

--El proyecto es muy similar y se definirá en unos 45 días. Según me contó Don Lisandro, quien tuvo mucho que ver para la resolución de estas inversiones armando un tándem entre Municipio y Zona Franca, ambas iniciativas necesitarán un predio de una hectárea con galpón de 2.000 m2 cubiertos para la planta y otro similar para almacén de equipos. Los galpones deben tener entre 10 y 12 metros de altura, con un ancho no menor a 25 metros para poder manejar las estructuras.

--¿Ya hay una estimación de cuántas personas ocuparán?

--Entre 25 y 30 personas cada una, pero a esto le debés sumar el desarrollo de proveedores que deben cumplir protocolos y estándares especiales. En todo este proceso fue clave la logística disponible en el Puerto y en la Zona Franca. Esperemos que lo de Siemens también se haga, hasta ahora hay muchas chances.

Novedades desde Houston

--Hablando de posibilidades. ¿Qué sensación tenés sobre el futuro del mega proyecto de Dow para duplicar el polo petroquímico? Te pregunto esto porque el CEO de la empresa y padre de la criatura, Gastón Remy, se alejó de Dow para sumarse a Vista Oil & Gas, la petrolera de Miguel Galuccio, y no hay demasiados datos...

--Mmmm, datos hay, pero en realidad nadie tiene la precisa. Por un lado están los que confían en que la inversión se va a concretar y por otro lado los que son pesimistas. Lo último que se hizo público fueron unas declaraciones de Jim Fitterling, director de operaciones de Dow-Dupont, quien luego de conocerse la decisión de Trump de aplicar aranceles del 25 y 10 por ciento a las importaciones de aluminio, dijo que la empresa podría reorientar sus inversiones y dijo que había posibilidades de hacerlos hacia Canadá o Argentina. Esto incluso fue tomado como una excelente noticia por la agencia Télam, quien salió a ponerle fichas al proyecto bahiense.

--Pero no mucho más...

--No, hasta ahora no hay nada, y encima del otro lado están los que ven poco factible el proyecto porque no creen que Dow haga la inversión fuera del golfo de México. De todas formas estos días también trascendió que Dow va a competir en Argentina con Saudi Basic Industries y Shell por el derecho a construir una nueva planta en la ciudad destinada a convertir líquidos de gas natural en etileno y luego en plásticos de polietileno.

--No es poca cosa...

--No, pero todo está por verse, aunque la información proviene de la agencia Bloomberg y citó como fuente a Marcos Browne, vicepresidente de YPF. Incluso hablan de que podría comenzar a funcionar en 2022.

--Che, cambiando de tema y aunque no quiero tirar pálidas, hay que reconocer que la ida de LATAM fue un duro golpe...

--Y si... Siempre están los que dicen que eso se veía venir pero que hasta ahora no habían dicho una palabra, pero lo concreto es que luego de 12 años, el 1 de junio ya no habrá más vuelos a Buenos Aires de esa empresa. Sí ya está todo confirmado para que le 1 de mayo empiece a operar Flybondi y, como te dije hace una semana, los concesionarios del aeropuerto ya presentaron el plan de ampliación. La intención es empezar las obras en julio. La idea es llegar a los 500 mil pasajeros anuales.

--Cambiando de tema, lo que no deja de ser un papelón es la demora en la instrumentación del nuevo sistema de parquímetros. A dos meses de la fecha prevista se sigue en veremos.

--Coincido, pero tengo noticias frescas. Mañana empezará a funcionar y en la Muni tienen pensado hacer una rueda de prensa para explicar todos los detalles. Igual la bronca entre los concejales opositores es muy grande y que recurrieron al Tribunal de Cuentas por el lucro cesante que la no instrumentación del sistema viene ocasionando. De todas maneras en el Tribunal ya habrían decidido actuar de oficio bastante antes.

--Bueno, veremos qué pasa mañana. ¿Algún otro tema?

--Algunos más. Por ejemplo, que un político muy conocido de Bahía va a ser el próximo presidente del Consejo Directivo de la Biblioteca Rivadavia.

--Muy bien, ojalá porque la Biblioteca necesita una mano muy grande. ¿De quién se trata?

--Del exintendente municipal y exsenador nacional Jaime Linares.

--Qué grande Jaime, si bien es un amante de la lectura, lo veía más inclinado a la pintura. Bueno, la mejor de las suertes en una tarea que no va a resultar fácil. Y qué bueno que metas un bocadillo cultural de vez en cuando, no todo en la vida son cócteles...

Cultivo de algas en Pehuen Co

--Te redoblo la apuesta si querés.

--Dale, a ver con qué salís...

--El jueves, a las 10.30, en la Casa Coleman (Alem 41) el famoso empresario y escritor belga, profesor Gunter Pauli, conocido por ser el creador de la Economía Azul, va a presentar su libro "Plan A. La transformación de la economía argentina", donde identifica 10 modelos de negocios innovadores que transformarán a la nación. Su idea consiste en un desarrollo sostenible del planeta que estimula a los empresarios a reformar la manera de pensar el ambiente, innovando en la producción e inspirándose en la dinámica de los ecosistemas de la naturaleza.

--¿Y alguno de esos 10 modelos tiene que ver con Bahía y la zona?

--Sí. Hay uno que apunta al cultivo de algas en la zona de Pehuen Co. En una primera etapa se plantea instalar plataformas que cubran 100 km2 de cultivo de especies de macroalgas. El producto principal por obtener es el biogás, con una concentración de 90% de metano mediante un proceso de bioconversión de algas marinas.

--¿Resultará rentable?

--Dicen que presentaría un alto rendimiento financiero debido al retorno producido no sólo por el biogás, sino también por el remanente de la fermentación anaeróbica de este biocombustible, que genera lodos residuales que pueden ser utilizados como fertilizante orgánico de alta calidad y con elevado contenido de nutrientes, en especial, nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, en su totalidad, se trata de un proceso de alto rendimiento y múltiple generación de valor que, además, no requiere disposición final de residuos ni supone costos de remediación ambiental.

--Cambiando de tema, estoy viendo que, de a poquito, se va acomodando una de las problemáticas que más tiempo de charla le hemos dado: la falta de fiscales en Bahía Blanca.

--Sí, es cierto, entre mediados y fines de febrero asumieron dos nuevos fiscales que vienen a ocupar cargos importantes.

--Después de tantos reclamos y planteos, no está nada mal, me parece...

--No, seguro. Y no quiero pincharte el globo, pero recordarás que más de una vez te plantée este tema como aquel de la manta corta.

--Sí, lo recuerdo. ¿Quiere decir que siguen complicados los instructores penales?

--Parte del problema se trasladó a Punta Alta.

--¿A Punta Alta...?

--Sí, te explico. El 19 de febrero quedó a cargo de la fiscalía de Delitos Sexuales la doctora Marina Lara, que venía como asesora letrada de la ayudantía fiscal de Coronel Rosales.

--¿Y...?

--Es que la ayudantía puntaltense, por la licencia por enfermedad de su titular, está acéfala. Y ahora desde la Fiscalía General están “peleando” por el nombramiento de personal, aunque sea de dos letrados. “En Punta Alta quedamos casi vacíos”, me reconoció un funcionario.

--¿Y hoy cómo se arreglan?

--Desde hace casi un mes viaja periódicamente desde Bahía la fiscal Leila Scavarda, porque allá solo quedaron 2 empleados no letrados. Me dicen que mañana va a andar por La Plata el secretario de la Fiscalía General, Santiago Garrido, y que va a plantear la situación para ver si se obtienen respuestas rápidas.

--Para colmo estamos hablando de una de las ciudades con mayor conflictividad del Departamento Judicial Bahía Blanca. ¿O me equivoco?

--No te equivocás. En cantidad de denuncias, unas 2.100 por año, está lógicamente detrás de Bahía pero casi a la par de Tres Arroyos. Pero fijate la diferencia, en Tres Arroyos funcionan 5 fiscalías (4 para adultos y una para menores) y en Punta Alta, solo una ayudantía fiscal que, para colmo, está casi sin personal.

--¿Y no es hora de que Punta Alta cuente con una fiscalía?

--Viendo la estadística y la complejidad de la ciudad, creo que la respuesta es obvia, pero en ese caso hay un tema más profundo, me dicen que debería reformarse la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Y, más allá de que se modifique, el problema de fondo es el mismo, la demora en los nombramientos. De todas maneras, me enteré que en los próximos meses asumirá un nuevo fiscal (Álvaro Aquino), que tendrá asiento en Coronel Pringles y la región se la dividirán entre 3 fiscales: Aquino, Scavarda y Sebastián Foglia.

--Bueno, ojalá que esa nueva designación descomprima la situación en algunos lugares de la zona.

