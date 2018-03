"Astori le hizo hacer el gol a Vitor Hugo", declaró el bahiense Pezzella

Fiorentina volvió a disputar un partido luego de lo que significó el fallecimiento de su defensor y capitán, Davide Astori, una muerte que conmovió al mundo del fútbol.

Por la fecha 28 de la liga italiana, el conjunto "Viola" derrotó 1-0 a Benevento, con gol del brasileño Vitor Hugo.

"Astori lo hizo saltar y hacer el gol. Para nosotros era como un hermano, llegábamos al entrenamiento y él siempre te sacaba una sonrisa", declaró el bahiense Germán Pezzella.

"No me sentía preparado para jugar, pero era mejor salir a la cancha para seguir adelante. Fue una semana difícil, pero estoy seguro que Davide quería que jugáramos y ganáramos por él", agregó el ex River.

“Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron y estuvieron con nosotros. En esta semana hemos visto mucha gente, muchos hinchas cerca en un momento realmente difícil. No hay palabras para describir lo que debimos pasar. La Fiorentina hizo lo que tenía que hacer, ganar por él", cerró. (TyC Sports)

Mirá el emotivo homenaje a Davide Astori