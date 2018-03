Una diputada defendió la legalización del aborto: "No se legisla para el que no existe"

La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo defendió hoy el proyecto de legalización del aborto al aclarar que la medida "es un derecho" y que "no se legisla para el que no existe, sino para el que existe".

"Yo defiendo el derecho absoluto de la mujer, que elija si quiere tener al bebé o no, si lo quiere dar en adopción o no. No puede ser que volvamos a la Edad Media o al matrimonio arreglado", explicó la dirigente radical.

Para Carrizo, "el código de 1921 respetaba más los derechos de las mujeres y las niñas que el que se reformó después" y recordó que "según UNICEF, cada 3 horas una menor es madre en la Argentina".

"El Congreso es la escena para escuchar los argumentos. Estoy parada en la defensa de las mujeres a tener una salud reproductiva en democracia", precisó en declaraciones a Radio Mitre.

Para la legisladora de procedencia radical, "la legalización del aborto es un debate que los argentinos merecen escuchar" y el país "necesita que la ley llegue a todas las madres y que se sepa que el ejercicio de la sexualidad no es pecado, es derecho".

"Me parece una perversidad legislar por el niño que va a nacer, uno no legisla para lo que no existe, sino para lo que existe. Otra confusión, obligar a adoptar a una madre que no se puede hacer cargo, me parece un horror", argumentó.

Carrizo resaltó que "el proyecto no es una combinación de barbaridades" sino que "es un derecho", al tiempo que subrayó que "la ciencia también apoya esto; médicos que hacen nacer miles de niños todos los días".

Otra mirada

El diputado cordobés de Argentina Federal Juan Brügge se mostró en contra de la iniciativa tras considerar "que a una niña de 10 o 13 años que queda embarazada hay que ayudarla a transitar ese embarazo" y no interrumpir el proceso.

"Históricamente nuestros padres han concebido en esas edades y no generó ningún impacto del que se habla. El proyecto dice que una niña de 13 años tiene madurez para decidir que se le practique un aborto", cuestionó.

El legislador democristiano detalló que su bloque (Córdoba Federal) va a presentar un contraproyecto para "contener a la mujer embarazada y ver si quiere dar a ese hijo en adopción".

"No se puede decir que hay seres humanos deseados o no, eso es arbitrario. Soy partidario de la vida, vamos a trabajar para salvar dos vidas, la de la mamá y la del niño por nacer. Y no nos olvidemos del hombre que es el total ausente de la discusión. No tiene ni voz ni parte", cerró. (NA)