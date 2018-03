Los dirigentes del básquetbol local le contaron a “La Nueva” qué pretenden votar

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Sobre un total de 22 afiliados a la Asociación Bahiense, 18 coincidieron en que sería conveniente la unificación de las listas que encabezan -para presidente- Marcelo Pallotti y César Ruesga. A la vez, uno entiende que es mejor mantener dos, y para los tres restantes es indistinto.

La Asamblea de la ABB pasó a cuarto intermedio, después del escrutinio que arrojó un (¿sorpresivo?) 11 a 11 el último miércoles.

En consecuencia, la Asamblea decidió repetir la votación el venidero miércoles.

No obstante, por estas horas, y consultados por “La Nueva”., los representantes de los clubes fueron contundentes ante la pregunta: ¿unificaría las listas?

El resultado abrió un interrogante respecto de la voluntad general, interpretando que si ambas partes se sinceran y aplican el sentido común, en 9 de Julio 62 todos los caminos conducen a una sola lista. Este es el resumen de los representantes que votaron, a excepción de uno.

Argentino: “Nosotros (la lista de Ruesga), desde un primer momento no queríamos elecciones, pretendíamos conformar una sola lista. Pero, ojalá que haya una sola, por el bien del básquet”. (Jorge Paletta).

Bahiense del Norte: “Obviamente los que se tiene que poner a charlar son los dos referentes. Los que estamos del lado de Ruesga sabemos lo que medianamente queremos. Creo que es difícil mover la votación, salvo que alguno cambie el voto o se abstenga. Pero está todo dentro del cubilete”. (Leandro Ginóbili).

Barracas: “Si unifican, Barracas no tendría problemas. Es más, lo vería bárbaro, porque no hay gran diferencia, por más que tengo el rumor de que alguno cambiaría el voto. No es nuestro caso, que lo mantendríamos”. (Daniel Mariani). Comercial “Considerando la paridad que existe, ojalá que se unifiquen”. (Hugo Andreanelli).

El Nacional: “Es bueno que la Asociación sea apreciada y más de un grupo quiera colaborar desde adentro, tomando las decisiones ejecutivas. A El Nacional le da exactamente igual que se vayan unidos o que una lista dirija y el resto apoye. Lo importante es que se hagan los cambios estructurales para el futuro del básquet de Bahía, algo que no se viene haciendo y que va más allá de algún retoque en cuanto a accesorios de cancha. Es decir, hablar de decisiones en serio”. (Juan Andrés García, quien reemplazará el miércoles a Adrián Hamze, quien votó en primera instancia).

Estrella: “Entiendo que sería lo más sano para este presente de la Asociación. Hay dos listas que, si bien al menos a nosotros no nos puntualizaron sus proyectos, pareciera que tienen similares intenciones”. (Oscar Avio).

Estudiantes: “En realidad, en principio se intentó que lo conversaran entre ellos y que evaluaran si podían llegar a un acuerdo. Sería mejor que se conformara una sola lista”. (Mario Habib).

Independiente: “La verdad que el club quiere lo mejor para el básquet de Bahía. Si pudieran ponerse de acuerdo, hablar y consensuar, sería lo mejor. Nosotros no apoyamos a la actual conducción porque no estábamos de acuerdo en algunas cuestiones, pero consensuar sería lo más lógico. Es más, caso contrario, no sé cómo se desempataría, teniendo en cuenta que hace solo una semana cada uno ya mostró su voluntad”. (Mauricio Spurio).

La Falda: “Más allá de que Maxi Görg no le haya gustado a más de uno, ahora que se va, tranquilamente las dos partes podrían trabajar juntas. Nosotros apuntamos a eso. Los cinco disidentes son clubes grandes respecto del resto. Y, en nuestro caso, no estamos ni bien ni mal con nadie. Sí nos sentimos conformes por cómo cambió la Asociación en los últimos años porque, al menos, podemos opinar”. (Rubén Copreni).

Leandro N. Alem: “Nosotros, desde Alem, siempre tendimos a unificar, no queríamos que hubiera elecciones. No se concretó por no ceder en algunos puntos. Tuvimos y mantenemos la voluntad de unificar. Me parece que, de lo contrario, no lo hace bien al básquet”. (Leonardo Gómez Talamoni).

Liniers: “Creo que la unificación se puede realizar,considerando que uno de los que se está postulando tiene experiencia desde adentro (Pallotti) y el otro (Ruesga), por haber estado dentro de su club (Olimpo) durante varios años”. (Walter Marzialetti).

9 de Julio: “Sería bueno que se unificaran, porque en definitiva las dos partes pretenden lo mejor para el básquet de la ciudad”. (Diego Costa).

Napostá: “Me parece sano y saludable tener dos listas, pero creo que era todo medianamente lo mismo. No hay dos proyectos muy diferentes. Ojalá puedan reunirse y estar juntos”. (Guillermo Cabo).

Olimpo: “Más allá de la postura que uno puede tener, cuando se trata de un empate tan cerrado, la cuestión de unificar o no es decisión de los integrantes, porque pueden tener motivos que uno desconoce. De todos modos, creo que lo normal sería unificar. Después del 11 a 11, al menos hay que hablar. Aunque, a veces, las listas de unidad también pueden estallar”. (Andrés Albisu).

Pacífico: “Estaría buenísimo unificar, porque nos ahorraríamos tener que votar otra vez para, probablemente, terminar otra vez empatados. Además, vamos a tirar todos para el mismo lado. De última, que uno asuma en calidad de presidente y otro de vice. Todos, en definitiva, queremos el bien del básquet”. (Walter Ugolini).

Pueyrredón: “En una de las primeras reuniones mi planteo fue evitar las dos listas. Debíamos dar imagen de unión entre los 22. Ahora, si todos mantendrían su postura, esto no tendría fin, salvo que en estos días alguno hiciera más política que otro para convencer. Lo ideal sería una lista única”. (Sebastián Zappacosta).

Sportivo: “Entiendo que si se vota y hay un empate, las dos partes tienen un importante aval. No estaría mal que apareciera una tercera para definir. Aunque unificar sería lo más correcto. Las dos personas que encabezan las listas tienen buena voluntad y estamos de acuerdo en varios aspectos con ambos”. (Martín Arizcurren).

Velocidad: “Respeto de la dirigencia que está en la Asociación, aunque me siento más cercano a la postura de Ruesga. De todas maneras, considero que lo mejor sería que trabajaran juntos”. (Luciano Gabrielli).

Villa Mitre: “Es tiempo de sentarse a charlar y que se pueda lograr el consenso. En realidad, todos trabajamos para el básquet y vamos a seguir más allá de que esté César (Ruesga) o Pallotti. La Asociación la manejamos los clubes y las dos personas que encabezan las listas han trabajado juntas”. (Ariel Apilli).

Tres representantes con algo más en la cabeza

Bahía Basket: “Para el proyecto que apunta Bahía Basket es indistinto quién gane. La intención de Pepe (Sánchez) es presentar un proyecto para trabajar con las selecciones bahienses. Él se lo comunicó a Pallotti y, a través de Marcelo, a Ruesga. Esto no sería para reemplazar el sistema que viene desarrollando Mario Errazu, sino con la idea de que las selecciones puedan utilizar el Polideportivo Norte cuando Bahía Basket se mude al Dow Center”. (Martín Martinese).

San Lorenzo: “La propuesta de San Lorenzo, desde el principio, siempre fue de unificar, para sumar y no para restar; que se eligiera quién quería ir de cabeza, que el otro fuera de vicepresidente y que después designaran los consejeros. Ahora, por una formalidad legal, vamos a esperar que se realice nuevamente la votación y, de continuar la paridad, la moción de San Lorenzo será que se junten para ver si podemos unificar”. (Néstor Diez).

Whitense: “La visión del club es que se trata de algo positivo que existan dos listas y, en consecuencia, dos alternativas para romper con la historia de la Asociación. Creo que siempre es bueno la competencia. Y en este caso, sano para el básquet de Bahía”. (Adrián Alvarez).