Muchos “kioscos” de venta de droga se desarticularon en la ciudad

Claudio Falzoni

cfalzoni@laueva.com

La policía comunal sacó de circulación muchos "kioscos" de venta de estupefacientes en la ciudad.

Se incautó cocaína, mayoritariamente, en los allanamientos que se realizaron.

"Hemos encontrado mucho dinero. Esto quiere decir que la reventa es importante. Y los denominados `kioscos´ tenían sus efectos nocivos. Sus responsables hoy están a disposición de la justicia", expresó José Bazán a "La Nueva.".

El director de Seguridad rosaleño dijo que, en la vía pública y en los procedimientos que se concretaron, se encontró, además, marihuana.

Manifestó que este es el principio del trabajo.

"Todo lo que se encontró hasta el momento estaba fraccionado prácticamente para su distribución".

Dijo que en Punta Alta no existe ninguna cocina de drogas ni otras sustancias.

La definió como una ciudad de paso y donde hay consumo.

"Desde mi lugar, mi posición, es preocupante. Es un flagelo que se advierte y que no se quiere tener dentro de la comunidad. Hablamos a diario con el intendente municipal Mariano Uset para atacarlo con la educación, el trabajo y la familia. Con los playones deportivos y culturales. Son fundamentales".

Bazán recordó el caso de una mujer dominicana. "Se realizaron 30 allanamientos entre Bahía Blanca y Punta Alta".

Dijo que la tarea de investigación demandó 15 meses de intenso trabajo.

"El caso, obviamente, tuvo otras derivaciones. Lo llevó a cabo la fiscalía con la tarea policial que fue muy exquisita. Se logró sacar de circulación a la sustancia y a estos `personajes`".

Expresó que en su trabajo, lamentablemente, vio y tomó conocimiento de la existencia de muchas miserias humanas: dentro de las cárceles o en la socieadad como le toca verlas hoy.

"Por semana o cada 15 días tengo que atender a los padres que me vienen a ver desesperadamente a raíz de que un familiar cayó en este flagelo. Nuestro postura es ayudar, colaborar con la derivación que corresponda; tomar nota y conciencia de lo que está pasando e ir con aquel que es el vendedor y que realmente necesitamos correr".



"Es muy importante que doña Rosa nos acerque esta problemática porque nosotros necesitamos del vecino. Este, mejor que nadie, conoce las circunstancias de su barrio: la sociedad de fomento, la gente. A esto hay que sumarle que en la página Rosales Municipio, en la dirección de Seguridad, se pueden dar a conocer denuncias anónimas sobre el tema. Se van a verificar posteriormente. Nada de lo que llegó a esta dirección de manera directa, en diálogos, en el despacho o por denuncias anónimas, quedó en saco roto".

"Es necesario tomar una conciencia social de esto. Ante un problema y una desavenencia en una casa, un joven sale y del otro lado lo toma aquel vivo que le quiere vender un producto que es la sustancia ilegal. Le aduce que eso lo va a tranquilizar y que no le preste atención a la situación ni a la relación familiar".

Puntualizó que eso es lo que conlleva el día de mañana al deterioro de una familia y a la posibilidad de ir a una cárcel.

"Tenemos a muchos señores, la expresión es demasiado para ellos, que miran por el hombro y de manera altanera. En rigor de verdad, son aquellos que venden los productos, las sustancias ilegales y el alcohol y envenenan a la juventud".

Dijo que esas personas están equivocadas. "No son referentes sociales".

Expresó que cada vez que se involucra a un menor intervienen automáticamente las direcciones de Acción Social y Seguridad.

"Necesitamos que absorban, contengan y lleguen al problema".

"Referente social es aquel que sueña, trabaja y estudia. El que lleva un plato de comida a su casa. La madre que se ocupa de sus hijos; el padre que todos los días lleva un plato de comida a su casa con sacrificio".

"Aplaudo y pondero lo que hace la justicia y la tarea que desempeña la policía. Es valorable. No recuerdo realmente un ciclo donde se haya impulsado esta acción para ir en contra de este flagelo y tratar de frenarlo o de sacarlo de circulación en la medida de lo más posible. Tiene enormes tentáculos".

Ponderó el trabajo que relizan la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la Provincia, Cristian Ritondo. También destacó la labor que llevan a cabo el fiscal Mauricio del Cero, los comisarios Gustavo Maldonado, Martin Luna, Marcelo Giusia, Liliana Pineda, Ricardo Villarreal y en la comunal Alejandro Barreto y Gustavo Cheppi.

"La policía es parte de la sociedad", afirmó Bazán.