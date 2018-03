Causa ABSA: los dos exdirectivos acusados se negaron a declarar

Se negaron a declarar en la fiscalía los dos exdirectivos de ABSA acusados de no cumplir con distintas tareas de mantenimiento que derivaron, a principios de 2016, en la rotura de un acueducto que dejó sin agua a toda la ciudad durante casi 3 días.

Se trata de Antonio Ferrara, exgerente regional de la empresa prestadora del servicio de agua, y Marcelo Viola, exjefe de Producción de la misma firma. La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por el concejal de Cambiemos, Nicolás Vitalini.

Si bien el caso tomó estado público esta semana, trascendió que viene siendo investigado desde hace tiempo por el fiscal general adjunto Julián Martínez, quien en las últimas horas indagó a Ferrara y Viola por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos se negaron a declarar.

Durante la instrucción de la causa se le tomó declaración testimonial a distintos empleados de la firma, quienes manifestaron que no contaban con los recursos adecuados para trabajar y describieron las deficiencias existentes en cuanto al mantenimiento.

El cuadro probatorio formado por los dichos de los testigos se refuerza por distintos informes periciales que llegan a una conclusión: en el lugar de las averías detectadas en enero de 2016 existían pérdidas de agua desde, al menos, octubre de 2014.

La investigación, según se informó, está virtualmente agotada y se cree que en poco tiempo el fiscal Martínez estará en condiciones de hacer el pedido de elevación a juicio.

Quien celebró la decisión judicial de avanzar contra los exdirectivos de ABSA fue el denunciante.

“Celebro que la justicia haya trabajado de forma seria y responsable y que los culpables empiecen a tener nombre y apellido”, le dijo Vitalini a La Nueva.

Reafirmó que “esos días sin agua en Bahía fueron producto de actividades delictivas de los máximos directivos de ABSA”.

Vitalini también apuntó contra el anterior presidente de la empresa, Guillermo Scarcella, quien estuvo 8 años al frente de ABSA.

“Es el principal responsable de lo que pasó. Cada visita que hacía nos tomaba el pelo y decía que estaba todo bien y que el agua de Bahía no iba a tener problemas”, señaló.