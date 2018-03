Esa decisión que pueden cambiar tu manera de ver la realidad

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

¿Y si repentinamente te das cuenta de que vos sos lo que otros eligieron que seas? ¿Y si te moldearon? ¿Se puede volver el tiempo atrás y enfrentar la oscuridad o es mejor hacer de cuenta que no pasó nada? ¿Qué realidad es la que quieren que transitemos? ¿Qué papel cumplen quienes seleccionan los temas del día? ¿Por qué ahora estamos hablando de esto y no de otra cosa?

La obra de teatro La Decisión nos muestra que a cualquiera le puede pasar eso. Que la identidad personal puede ser algo natural, biológico, pero también puede ser una construcción externa deliberadamente intencional.

Fue escrita y es dirigida por el bahiense Ángel Dantagnan. Él fue quien eligió a los protagonistas para montar la obra en nuestra ciudad. Martina Fontanella, Pablo Wohl y el gran Elisardo Tunessi integran el elenco.

El estreno fue el año pasado, en el marco de otro aniversario por “La Noche de los Lápices”. Realizaron una serie de funciones y la volvieron a montar esta temporada.

La verdadera identidad

La obra apunta a lo humano. No hace hincapié en la parte socio política. Toma como punto de partida la desaparición de una pareja y se basa en la temática de la identidad. La vida de uno de los personajes fue fabricada. Hasta que ocurre un hecho que cambia todo y desencadena la verdad.

“Por eso nosotros nos hacemos esas preguntas: ¿quiénes somos cuando son otros los que toman decisiones por nosotros? Y ¿cómo eso termina determinando la construcción de la identidad de uno mismo?”, dijo Pablo Wohl.

El elenco investigó muchísimo antes de montar la obra para construir los personajes de la manera más fiel posible a la realidad y para revisar la historia que ya estaba escrita. Se reunieron con H.I.J.O.S, con la asamblea permanente de Derechos Humanos, con ex detenidos en centros clandestinos de detención y hasta consultaron médicos y psicólogos para construir esta historia.

—Elisardo, hoy en día muchos opinan con soltura, irresponsabilidad y falta de sensibilidad en las redes sociales acerca de esta temática ¿qué opinión le merece?

—Es que pareciera que si no te tocó a vos te podés sentir con el derecho a juzgar y a opinar.

—Claro, pero es llamativo que no se sientan con el derecho a ponerse en el lugar del otro.

—Es muy cierto. Ése creo que es el problema.

¿Quién soy?

Martina es la única mujer del elenco y la gran protagonista. Tiene un planteo concreto que se traduce en las preguntas "¿quién soy?" o "¿qué hicieron de mi?".

"La historia que refleja la obra fue escrita por Ángel Dantagnan y no es verídica, pero sus hechos son fácticos. Es que en realidad sucedieron cosas muy similares. No deja de ser una obra de teatro que se ofrece en un circuito local artístico", aclaró Pablo Wohl.

"Considero que esta cuestión de la lucha es constante, pero sin venganza ni violencia. Tiene que ver con que la historia de un país no puede construirse de ninguna manera sobre la base del olvido, ni dar vuelta de página para decir que acá no pasó nada. No señor. Pasó y se condenó gente sin ser juzgada. Nada de esto se logra si no hay una sociedad, medios civiles y corporaciones cómplices", aclaró Elisardo Tunessi.

Club de directores

Pablo, Elisardo y Martina, los protagonistas, también supieron cumplir el rol de director en otros proyectos. Esas posibilidades de cambios de rol que da el teatro, al ser un gran trabajo en equipo.

"Tienen que ver con un rol que cada uno cumple. El trabajo del actor tiene que ver con entregarse al director para poder cumplir con la obra. Hay un trabajo en equipo. Me han tocado directores que se podía hablar y otros que no tanto", dijo Tunessi.

—Ángel, ¿los actores modificaron mucho el texto original?

—Hay cosas puntuales en el texto que consideré que no se podían modificar. Pero cuando estás ensayando en equipo hay cosas que surgen y que sirven para contar mejor lo que está escrito. Como director tenés que tener la suficiente amplitud para darte cuenta de que un actor puede resolver con una mirada algo que escribiste en varias líneas.

—Martina ¿alguna vez escribiste teatro? ¿Qué te pareció este texto a la hora de interpretarlo?

—La Decisión, es fácil de decir, es muy cotidiano. De hecho las veces que intenté escribir me di cuenta que a veces uno se pone muy poético y hace agua a la hora de escribir un diálogo cotidiano. En este caso creo que el texto está acorde a la situación que se relata.

La obra está registrada desde 2011. Una vez que Dantagnan terminó de escribirla la dejó guardada. Cuando creyó que era el momento para llevarla a escena se la mostró a Tunessi y comenzaron a trabajar. Buscaron al resto de los personajes y estrenaron en 2017.

—Elisardo, casi todos los integrantes de "La Decisión" fueron alumnos tuyos en Varietté ¿es cierto?

—Sí. Me da mucha satisfacción saber que los alumnos que formaste tienen una cuestión integral. Que no están preparados solamente para subir a un escenario. Tienen que pensar, crear, escribir, comprometerse... Siempre hice mucho hincapié en eso, desde mi formación y gracias a los grandes maestros que tuve.

El maestro con tres títulos y muchos discípulos

Elisardo Tunessi nació en Algarrobo y se crió en Bahía Blanca. A los 15 ańos fue becado para estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte por la obra Mi hijo el doctor, dirigida por Olivo Suárez.

"Me eligieron como el mejor actor y el premio fue la beca", aclaró Tunessi.

En Buenos Aires se recibió como profesor de teatro y también obtuvo sus títulos como abogado y como profesor de historia.

A Bahía Blanca volvió en el año 1986. Al año siguiente, fundó la sala de Teatro Varietté.

Para tomar nota

Hoy y el resto de los sábados de marzo se presentan en Villarino 214 (Sala Varietté), desde las 21. Así como comenzaron en una fecha significativa, concluirá en otra igual o más potente: el sábado 24 de marzo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 120 pesos. Comunicarse al Whatsapp +54 9 291 6483044.