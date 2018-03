Los maestros y los paros

Una vez más, como sucede desde hace ya demasiados años, el sindicato de los educadores logró el deseado titular: “Las clases no empiezan”, en medio de la habitual pulseada con el gobierno de turno por considerar inadecuado el porcentaje de aumento salarial ofrecido, así como no incluir una cláusula de ajuste en caso de una variación de la inflación.

El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, redobló en estos días su enfrentamiento con la gobernadora, María Eugenia Vidal, luego del discurso que la jefa de gobierno diera en la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense, donde volvió a mencionar lo injusto de tener a los “chicos como rehenes” al negarles la posibilidad de iniciar de manera adecuada con sus clases.

Baradel señaló que las palabras de Vidal conforman “un desprecio y una estigmatización” del docente, mientras que desde el gobierno se aseguró que la decisión de parar los primeros dos días de clases es parte de una “mezquindad política, una actitud perjudicial hacia los niños”.

Lo cierto es que, más allá de la compleja relación entre los gremios y el gobierno, muchas escuelas tendrán sus puertas cerradas, abriendo el ciclo lectivo 2018 con dos jornadas con clases a medias, con los maestros adoptando esa postura al no tener un acuerdo salarial como el que pretende el gremio que los agrupa.

Mientras tanto, continúa ausente de la discusión uno de los puntos candentes y preocupantes, cual es la calidad de la educación en la provincia, los programas establecidos, las necesidades materiales de los establecimientos y todo un conjunto de situaciones tendientes a mejorar y jerarquizar la enseñanza.

Los chicos que no pueden ir a la escuela el día pactado, los padres que deben explicar las razones de esa actitud, los maestros que adhieren a la medida, los que se resisten y cumplen con su asistencia, algunas aulas con alumnos, otras vacías, los padres indignados, molestos.

Los maestros conforman uno de los pocos gremios, sino el único, que establece paros de manera sistemática, reiterada, aun sabiendo que nunca han logrado mucho a partir de esa postura.

Sin duda, las discusiones merecen llevarse a cabo en otro marco, donde no se afecte a la sociedad ni se perjudique directamente a la educación.