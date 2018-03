Incentivo económico para terminar los estudios en todos los niveles

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La dirección de Niñez y Adolescencia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio comenzará un operativo de asesoramiento e inscripción para “Becas Progresar” que estará a cargo de los equipos técnicos del Programa Envión.

Si bien las anotaciones se puede realizar totalmente por internet, es una realidad que muchos jóvenes no poseen computadora o ese servicio en sus hogares, se dijo desde el área comunal.

Los días y horarios de atención serán los martes, de 10 a 12, y los jueves, de 14 a 16, durante todo el presente mes, y se llevará a cabo en la sede de Envión, ubicada en el Polideportivo Municipal de Río Dulce y Colón, en Villa Maio.

La “Beca Progresar” es un incentivo económico que propone el Estado Nacional, para que aquellas personas que no terminaron sus estudios puedan hacerlo, ya sean primarios, secundarios, terciarios, universitarios y de formación profesional.

Los jóvenes que quieran terminar sus estudios primarios o secundarios, recibirán una beca de 1.250 pesos. Aquellos estudiantes de carreras universitarias percibirán becas de entre 1.600 y 4.900, según la cantidad de materias aprobadas.

Los requisitos son los siguientes:

* Tener entre 18 y 24 años (sólo en educación superior, y si son estudiantes avanzados, la edad se extiende hasta 30 años).

* Los ingresos de la familia no pueden superar los 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

* Ser argentino nativo, naturalizado con DNI o acreditar 5 años de residencia.

* No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.

“Un compromiso asumido desde esta gestión es el acompañamiento educativo que realizarán los profesionales del Programa Envión a aquellos jóvenes que se inscriban durante este operativo. Este seguimiento se efectuará durante todo el 2018 aunque la inscripción finalice el 31 de marzo”, explicó el director de Niñez y Adolescencia del Coronel Rosales, Santiago Maidana.