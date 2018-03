Caso Barragán: "Tengo el corazón partido por 2 bichos que destruyeron nuestras vidas", contó su mamá

Alicia Pereyra, la mamá de Ramiro Barragán, contó esta mañana que tiene el "corazón partido" al cumplirse 7 meses del asesinato del comerciante en su negocio de Patricios y Líbano.

"Nada es igual para nosotros, tengo el corazón partido por 2 bichos que destruyeron nuestras vidas y a los que no les alcanzó con robar", dijo Alicia en diálogo con LU2.

A Barragán, quien tenía 31 años, le dispararon tras robarle en su comercio en el barrio Noroeste el 31 de julio y murió el día después en el Hospital Municipal. Por el caso están imputados Gastón Figueroa y Juan Manuel Ortiz.

"Él no molestaba a nadie", manifestó su mamá y agregó que "tengo una tristeza y un dolor muy fuerte que solo las madres que se preocupan por sus hijos pueden sentir".

La mujer aseguró que son los días más difíciles de su vida y dijo que a su hijo "le robaron la posibilidad de ver crecer a su hijita".

"Hoy no puedo cruzar por la esquina [del comercio], ni ir a la casa de mis hijos que viven cerca, porque no puedo pasar", manifestó y relató que se tapa la cara "para no ver dónde mataron a mi hijo".

"Son 253 días sin ver a mi hijo y ya no lo voy a ver más", se lamentó y contó que "hay días en los que pienso que está en el negocio, hasta que me doy cuenta que ya no está más y que no voy a escuchar su voz".

Alicia les dijo a las madres de los acusados que ya saben qué hacer con sus hijos: "Verlos en la cárcel".

"A mí hijo lo desarmaron y lo dejaron sin ninguna posibilidad, porque lo único que les importa es robar y cuando pueden matan", lanzó.

La mamá del comerciante asesinado le dedicó un momento a la fiscal Olga Herro por no haber dispuesto un allanamiento en la casa en la que presuntamente estaba el arma que terminaría con la vida de su hijo.

"Le quiero decir a la fiscal [Herro] que no hizo su trabajo en tiempo y forma que por eso a mi hijo le arrebataron la vida."

"Tengo que ir al lugar menos esperado para ver a mi hijo y me pregunto por qué", concluyó.