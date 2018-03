Tres Arroyos: hay miedo y preocupación por la inseguridad en un barrio periférico

Hoy fue el turno de Patricia Z., una maestra jardinera que tiene miedo de dar su nombre, pero acepta informar que en horas de la tarde ladrones violentaron el portón trasero y una ventana de su garaje para llevarse una garrafa y un disco para cocinar, cuando ella se encontraba dando clases.

La mujer dijo que esta es la tercera vez que le roban en los últimos días y que este hecho fue perpetrado cuando un grupo de trabajadores limpiaba un terreno ubicado junto a su casa, en la calle Alsina al 1.900, por pedido de otro vecino al que también habían intentado robar, pero cuando él notó la presencia de los delincuentes estos optaron por huir a través de los pastizales que había en el lugar.

Se trata de Gabriel Monfort, un joven que se dedica a la colocación de aberturas de aluminio, a quien el domingo pasado intentaron entrarle a en su casa cuando estaba descansando.

"Me manotearon el picaporte de la puerta de entrada y no me sacaron nada porque pegué el grito y se fueron”, dijo antes de recordar otro episodio similar en el que tampoco lograron concretar el hecho. “A nosotros nos entraron. Yo escuché ruidos y salí”, comentó.

Tanto Monfort como su esposa Virginia y Patricia, la primera vecina, reconocieron su preocupación por la inseguridad en el barrio, donde todas las noches hay gente intentando abrir las puertas de calle y tirando piedras en los techos a los efectos de constatar que las casas se hallan deshabitadas.

Entre ellos se encuentra también la familia Romito, a quienes en la noche del sábado 17 de febrero, la misma en que asaltaron de manera violenta a la familia Zucaro, delincuentes entraron a su casa y les robaron dinero y distintas pertenencias después de violentar una puerta trasera y golpear de manera salvaje a su perro raza ovejero alemán.

"Lo lastimaron, pero nadie vio nada. Todo paso mientras estuvimos afuera un ratito”, recordó María José De La Canal, la esposa de Albano Romito a través del portero de su casa en la calle General Guido 41. “Disculpame que te atienda por acá, pero tengo miedo”, se excusó. (Agencia Tres Arroyos)