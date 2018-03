El equipo de Faggiano perdía por 32 y ganó: "Quizás fue el partido más raro que haya jugado", dijo Lucas

Por Mikel Iñurrátegui - La Nueva.

"Fue un partido rarísimo, quizás el más raro que haya jugado", dijo el bahiense Lucas Faggiano en relación a la histórica remontada de anoche en la Liga Nacional.

Su equipo, San Martín de Corrientes, venció al colista Quilmes de Mar del Plata (88 a 85), luego de perder por 32 (49 a 17) y estar 30 puntos abajo a falta de 14 minutos para el final del partido.

El dueño de casa, además, ganó el primer cuarto 37 a 10 y se fue al descanso largo arriba 56 a 29.

Para revertir el resultado el jugador surgido en Estudiantes de nuestra ciudad (9 puntos) fue clave en los momentos finales: robó la pelota a falta de 35 segundos (83-85), asistió de faja a Mainoldi quien anotó de 3 (86-85, con 32 segundos) y anotó los 2 libres finales (88-86, a 5 segundos del cierre).

"En el primer cuarto ellos tuvieron una altísima efectividad, con 7 de 7 en triples; algo que no es normal. Mérito de ellos y, también, que nosotros estábamos muy mal defensivamente. Nos hicieron 37 puntos en el primer cuarto, cosa que no suele pasar; somos un buen equipo defensivo", le contó el base a "La Nueva.".

"Pero bueno, al final del tercer cuarto tuvimos una pequeña ráfaga que nos trajo de vuelta al juego, entramos a 14 puntos en el último cuarto y ahí empezó a cambiar el panorama: empezamos a creer en nosotros, a llenarnos de confianza y ellos, todo lo contrario. Cambió totalmente la dinámica del partido, eso fue clave. Y bueno... Ganamos. Fue muy raro pero ganamos", agregó Lucas.

Luego de un primer tiempo fatídico, los correntinos ganaron los segundos 20 minutos por 59 a 29.

"Salimos a jugar el segundo tiempo sin pensar en el marcador y en intentar mejorar. En pensar en hacer las cosas bien, bola a bola. Realmente, no estábamos haciendo nada bien", explicó Lucas.

-¿Lo de anoche son es partidos que sirven como ejemplo para decir 'falta mucho, es básquet'?

-Te queda de experiencia, un poco lo tomamos por ese lado. No nos puede volver a pasar, esta vez nos salió bien y ganamos, pero rara vez nos vuelva a pasar. Hay que estar contentos, disfrutar de que hicimos una remontada histórica pero también hay que saber que no se puede repetir. Hay que hacer las cosas bien de entrada.

Faggiano contó como vivió una de las jugadas fundamentales del cierre.

"Cuando lo vi solo (a Mainoldi) no dude, porque él abierto es una garantía. El pase fue atomático. Siempre que lo veo solo abierto se la paso: el tiro estaba en buenas manos. Si entraba o no, estaba bien tomado; íbamos a morir con esa", contó Lucas, en un pensamiento típico de un base con buena lectura de juego.

Su momento y el futuro

Lucas, tras ser elegido como MVP del Súper 20, el año pasado.

Luego de operarse de una lesión sufrida en el escafoides de su mano izquierda a fines del año pasado, tras ser nombrado como MVP del Súper 20 (anotó 31 puntos en la final), Faggiano regresó a las canchas el pasado 11 de febrero; justamente en nuestra ciudad y contra Bahía Basket.

"Por suerte quedó atrás la lesión, ahora intentando tomar ritmo de a poco. No es fácil porque me toca en medio de la competencia y en un equipo que funciona muy bien. De a poquito me voy acomodando, tomando confianza y ritmo. Intentando volver al nivel que tenía antes de la lesión, pero estoy bien: van 4 partidos y 20 días de que me dieron el alta, así que me lo voy tomando con tranquilidad. Lo más importante está por venir y lo que importa es estar en un buen nivel de acá a dos meses", resaltó.

San Martín, que mañana se medirá ante Peñarol (21:30), es el segundo mejor equipo de la competencia (13 triunfos y 5 derrotas), detrás del líder San Lorenzo (16-2); el rival a vencer por todos.

"Nosotros vamos a dar pelea, en su cancha perdimos en suplementario y teniendo un tiro para ganarlo. Sabemos el potencial que tienen, no está mal decirlo: son claramante el mejor equipo del país y, por potencial, de todo el continente. Pero bueno cuando se entra en la cancha hay que jugar, vamos a darle batalla seguro", cerró Lucas.