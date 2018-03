Rodrigo Catini: “Me va a costar desprenderme de los chicos”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Con 42 años, Rodrigo Catini se convirtió en el presidente más joven en asumir el mando de la Asociación Bahiense de Bochas, cargo para el que fue elegido en la reciente asamblea ordinaria.

“Rodri” empieza a desandar un camino con grandes desafíos, además de heredar el legado que le dejó su padre Osvaldo.

“Tengo muchas ideas que quiero implementar. Y voy a afrontar mi período con un grupo de trabajo donde predomina la gente joven, con ganas de hacer cosas”, dijo Rodrigo Catini, listo ya para el puntapié inicial del calendario 2018.

—¿Hubo modificaciones en cuanto al desarrollo de los torneos locales?

—Hubo modificaciones en cómo será la forma de disputa, pero no en lo establecido en el orden cronológico. Como se venía haciendo, primero irán los tercetos, luego las parejas y, por último, el individual.

—¿Cómo se va a jugar el de tríos?

—Con un Apertura y un Clausura a una rueda, tanto en la A como en la B. Jugarán todos contra todos y los 8 primeros disputarán un playoff, en tanto los descensos se determinarán por sumatoria de puntos; es decir, los últimos 2 de la A descienden.

—¿Habrá promociones?

—Sí. Noveno y décimo jugarán promociones con los equipos de la B. Precisamente, el certamen de ascenso determinará un ascendido directo (el campeón) y otro que surgirá del playoff que jugarán del 2º al 9º. El ganador de ese playoff obtendrá la segunda plaza.

“El que pierde la final del playoff de la B jugará la promoción con el décimo de la A. La otra promoción surgirá del mejor posicionado en la fase regular”.

—¿Hubo modificaciones en los días de disputa?

—Sí. Lunes y miércoles juegan 1ª A, 2ª B y 3ª B. Martes y jueves, 1ª B, 2ª A y 3ª A. Así los jugadores podrán asistir a ver a todas las categorías o, en caso de enfermedad, haya jugadores de reemplazo.

—Hubo quejas con el tema de la vestimenta. ¿Pensás tomar medidas al respecto?

—Vamos a ser estrictos con el cumplimiento de la vestimenta y el calzado. Veníamos siendo tolerantes, pero no podemos permitir que cada uno haga lo que quiera. También con los horarios, para que todo se ajuste al reglamento.

—También quedó pendiente la culminación del estadio en la sede de la ABB.

—Me propuse terminar el proyecto que inició mi padre. La obra está en un 50 por ciento. Está levantado hasta el encadenado, y se hicieron las cloacas y las cañerías para los sanitarios. Falta techar y colocar las aberturas.

El "Pochi" Gómez, amigo y compañero en La Armonía.

—Los clubes mostraron un gran entusiasmo invirtiendo en obras, algo que no se veía en los últimos años.

—Por eso les debo agradecer. Mostraron interés en mejorar y presentar canchas nuevas y competitivas. Almafuerte, Alem, 9 de Julio, Río de la Plata e Independiente, entre otras, dedicaron todo el verano a remodelar sus pisos, además de otras obras.

—Y recuperaron a Independiente.

—Un club bárbaro, con buenas instalaciones. Independiente tendrá el apoyo del sindicato de Municipales, además de un equipo muy competitivo.

Los juveniles y el seleccionado

—La responsabilidad que tenés te obliga a deslindar el tema de los juveniles. ¿Quién se va a hacer cargo?

—Me va a costar mucho desprenderme de los chicos. Pienso delegar esa tarea, pero todavía tengo que hablar con gente que yo considero está preparada para hacerlo. Mi política de base sigue siendo apostar por los chicos, seguir sumando jóvenes a las bochas.

—¿Y las mujeres?

—Tendrán su espacio. Hay muchas mujeres dispuestas a colaborar con la Asociación. Durante mi gestión van a ser protagonistas, porque necesitamos tener bochas en damas y dirigentes mujeres.

—¿Cómo viene el calendario para los torneos de selección?

—Está pedida la fecha para organizar el Argentino de Tercera categoría, que estaría representado por quienes nos dieron el título el año pasado: Dardo Labastié, Sebastián Bevilacqua, Ricardo Rojas y Ezequiel Urra.

—¿Quién se va a hacer cargo de la selección mayor?

—Lo estoy analizando. Me gustaría contar con Rubén Trellini, quien tiene una tremenda trayectoria. Sería un técnico capacitado, que puede hacer correcciones durante un partido y transmitir su experiencia.

—¿Cómo hacer para convocar más jóvenes que compitan en certámenes provinciales y nacionales?

—Tengo un proyecto integrador. Regionalizar por áreas y agrupar a ciudades que están más distanciadas. Patagones, por caso, podría agruparse con Bahía y traer a sus chicos para que compitan. Buscar economizar, compartir los gastos y que los chicos tengan motivación y se tornen competitivos.

—¿La ABB tiene deudas con Federación?

—No. Cancelamos todo lo que se debía a la Federación de Provincia de Buenos Aires. Y seguimos disponiendo de un representante como Fernando (Servera), que para nosotros es muy importante. También le brindamos todo nuestro apoyo a José Gianolli, quien es nuestro candidato al cargo de presidente de Federación.

—Arrancás muy joven en un cargo importante, ¿no le tenés miedo al fracaso o a cansarte rápidamente?

—No. He tenido cargos importantes a nivel nacional, siempre puede cumplir. Soy un agradecido de todos los que me ayudaron a crecer y me acompañaron desde el inicio.