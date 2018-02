El ministro de Educación dijo que “se trabaja fuertemente” para que las clases comiencen el 5 de marzo

En el marco de su visita a la región, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, dijo hoy que en la Provincia “se trabaja fuertemente” para que las clases comiencen el 5 de marzo, fecha de inicio del calendario escolar.

El funcionario recorrió los distritos de Puan y Tornquist acompañado por el diputado provincial Emiliano Balbín (Cambiemos), quien reclamó a los gremios “no poner a los chicos de rehenes”.

“Hay que aprender de la experiencia del año pasado -sostuvo el legislador-. La prioridad para el gobierno y la cartera educativa es que los chicos estén en las aulas. Las discuciones paritarias se dan en otro ámbito; no hay que poner a los chicos de rehenes”.

“¿Ustedes (los periodistas) nos preguntan si las clases van a empezar? Obvio que van a empezar -añadió Balbín-. Los conflictos sindicales se resolverán por otra parte. La sociedad el año pasado se expresó, y los sindicatos y los referentes (gremiales) tendrán que aprender y reformular su manera de protestar para defender a los trabajadores de la educación".

Rosana Nacud, referente de Suteba en el distrito de Puan, lamentó que el ministro no se expresara sobre la reapertura de la paritaria nacional, y consideró que es el gobierno el que “usa a los niños y a los padres para ponerlos en contra de los sindicatos” docentes.

“Los gremios no sólo defienden a los trabajadores y sus salarios, sino que luchan también porque las escuelas estén dotadas con la infraestructura que necesitan. Aquí, en Puan, hace años que se recibe el Fondo Educativo y no se implementa como se debería”, denunció.

“De hecho, todavia no hemos sabemos a qué se destinaron tantos millones que han llegado al distrito de Puan", dijo Nacud.

Otro tema que preocupa a los gremios -añadió- es la fusión de grados para achicar el número de cargos docentes y la pérdida de fuentes de trabajo en distritos chicos.

“Tambien esto afecta la calidad educativa. Por eso me hubiera gustado que el ministro nos hubiese hablado. Le entregamos un petitorio y quise hablar con él, pero no. Me dio la sensación que le molestaba nuestra presencia”, disparó.

Nacud dijo que si el gobierno sigue sin acercarse al pedido de un aumento del 25%, si sigue ofreciendo una suba del 15%, si insisten con cerrar cursos y escuelas, si no se mejora la infraestructura y no se atienden los restantes reclamos, las clases no van a comenzar.

“Va a haber medidas de fuerzas con paro y no comenzarán las clases”, advirtió.

Recorrida y anuncio de obras

En Puan Sanchez Zinny recorrió las obras de la Escuela Especial Nº 501 y del Jardín de Infantes Nº 903, donde está a punto de iniciarse una ampliación. Además de Balbín, lo acompañó el intendente Facundo Castelli y otros funcionarios.

"Estamos iniciando un camino de inversiones de infraestructuras importantes para el 2018”, sostuvo el funcionario.

Dijo que uno de los desafíos de este año es lograr que más chicos y chicas terminen el secundario.

Consultado sobre el cierre de grados y escuelas, garantizó que la Provincia “va a reforzar el aprendizaje”, a fin de que el servicio educativo llegue a todos, especialmente “a los más vulnerables”.

Castelli recordó que tanto la obra de la Escuela 501 como del Jardín 903 habían sido “promesas incumplidas” de 2011, y hoy son una realidad.

"Esta administración, ni bien le presentamos la problemática, enseguida nos dio una solución. Por eso es una alegría recibir a Gabriel”, enfatizó el intendente.

También destacó la firma de un acta-acuerdo que determina las obras que se harán con el Fondo Educativo y con fondos provinciales.

Un acuerdo similar rubricó en la tarde de hoy Sánchez Zinny con el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni. La comuna invertirá 3,5 millones de pesos, mientras que la Provincia aportará “tres o cuatro veces esa cifra”, sostuvo el jefe comunal.

Según el detalle difundido hoy, en la Escuela Nº 2 y el Jardín de Infantes Nº 2 de Saldungaray se remodelará la instalación eléctrica. Además, en el segundo se realizarán tareas de pintura.

También se construirán baños y una cocina nueva en la Escuela Nº 17 de Fortín Chaco; dos aulas en la Escuela Técnica Nº 1; y un aula en el Jardín Nº 906 de Villa Ventana.

En la Escuela Nº 28 de Tornquist y en la Nº 24 de Chasicó se arreglarán los sanitarios.

La Provincia, en tanto, construirá un salón de usos múltiples en la Escuela Secundaria Nº 2 de Sierra de la Ventana y un edificio totalmente nuevo para la Escuela Nº 4 de Saldungaray. Además, en la Escuela Nº 1 de Tornquist se instalarán sanitarios nuevos.

Asimismo, está en los planes la construcción de un nuevo aula en el Jardín Nº 907 y la terminación del edificio que albergará la Primaria Nº 21 y la Secundaria Nº 5 de Villa Ventana. (Agencia Puan y noticiastornquist.com.ar)