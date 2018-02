Facebook prueba un botón que da un voto negativo a los posteos

Facebook puso a prueba entre un grupo de usuarios estadounidenses un botón para darle un voto negativo a un posteo, una función que no equivale a un botón de "No me gusta", según aclararon desde la empresa.

El botón de llama "Downvote" (voto negativo) y aparece a la derecha de "Me gusta" y "Compartir", y tiene como objetivo notificar a la plataforma sobre contenidos engañosos o incivilizados, según informó Bloomberg.

"No estamos probando un botón No me gusta", aseguró Facebook en un comunicado.

"Evaluamos una función para que las personas puedan dar su opinión sobre una publicación realizada en una página pública", agregó.

La última gran renovación del hasta entonces solitario botón "Me gusta" sucedió en 2016, cuando la red social incorporó las "reacciones", una serie de emojis identificados con sensaciones como " me encanta", "me divierte", "me alegra", "me asombra", "me entristece" y "me enoja". (Télam)