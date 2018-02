La defensa y el fiscal pidieron el sobreseimiento de Chocobar

El fiscal general Ricardo Sáenz y el defensor Rubén Melazo pidieron hoy ante la Cámara de Crimen el sobreseimiento del policía local Luis Chocobar, procesado por homicidio con exceso en la legítima defensa del ladrón que asaltó y apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, informaron fuentes judiciales.

"Chocobar tomó conocimiento del hecho delictivo desde un comienzo y cumplió con su deber de actuar; si no lo hubiera hecho, el turista habría muerto", analizó Melazo y agregó: "Actuó porque estaba obligado a actuar".

El abogado aseguró que el video que trascendió del incidente no muestra la secuencia completa del hecho: "Muestra cuando cae el delincuente pero no el momento en el cual fue efectuado el disparo, que además no tuvo intención fatal porque fueron de la cintura para abajo".

Para el fiscal general Ricardo Sáenz, Chocobar actuó en "legítima defensa" y cuestionó el razonamiento que hizo el juez Enrique Gustavo Velázquez, titular del Juzgado de Menores N° 1 de la Capital Federal, para calificar la conducta del efectivo como "exceso en la legítima defensa".