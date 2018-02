River: "No me caso con ningún jugador", dijo Marcelo Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, volvió hoy a ser crítico con el rendimiento de su equipo, remarcó que no se "casa con ningún jugador" porque le gusta "la competencia interna", y aclaró que "no todo funciona de un día para otro".

Gallardo reveló que ya tiene definido el equipo para la visita del domingo a Lanús por la Superliga (a las 21:30), aunque este sábado se lo comunicará a los jugadores, por lo que no quiso hacerlo público.

Durante la semana, el entrenador millonario probó variantes en busca de un mejor funcionamiento.

"Evalúo hacer algunas modificaciones en los entrenamientos pero después tomo decisiones en base a lo que creo. Puntualmente sobre Nacho Fernández es un jugador que es valioso para nosotros, pero en estos partidos no mostró su mejor nivel. Confío mucho en él, en eso no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a lo que creo necesario para el equipo", explicó sobre el desempeño del mediocampista.

"Después tomo decisiones en virtud de rendimientos. Hacemos observaciones para que todos estén atentos y lleguen a su mejor nivel, los que juegan y los que están esperando para entrar, porque me gusta la competencia interna. No me caso con ningún jugador", aseguró. (NA).