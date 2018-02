"Tengo la ilusión de que Lautaro se quede hasta diciembre" dijo el entrenador de Racing

A horas de viajar hacia nuestra ciudad, para medirse con Olimpo (mañana a las 19:15), el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, dialogó con la prensa en conferencia.

"Tenemos que mantener las cosas buenas y mejorar los errores. Llegamos bien al partido de mañana", dijo el DT, quien también confirmó que en el Carminatti repetirá el equipo que viene de vencer a Huracán por 4 a 0.

Y además, se refirió a la inminente venta del bahiense Lautaro Martínez al Inter de Italia, que se haría en junio por una cifra superior a los 30 millones de dólares brutos.

"Tengo la ilusión de que Lautaro Martínez se quede hasta diciembre. Yo me quedé con eso desde que llegue al club, que depende de cómo estamos en la Copa sigue hasta diciembre o no", explicó Coudet, con una sonrisa.

"Lautaro tiene que disfrutar del momento que está pasando. Nosotros lo vamos a ayudar porque cada vez es mas insistente la presencia de él en todos lados y no deja de ser un chico de 20 años", aseguró.

Y completó: "Le dije a Lautaro que no le de bola a nada, que no le conteste a nadie. No es fácil, pero es un chico maduro y con una cabeza muy buena, estaremos cerca de él".