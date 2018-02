Midget: conocé los perfiles de los 15 candidatos al título

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Juventud y experiencia, bajo un común denominador: hambre de gloria. Sin dudas, ese será el distintivo particular y el principal atractivo del playoff 2018 a iniciarse esta noche, desde las 20:45, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Cuatro campeones, seis pilotos de basto recorrido y cinco debutantes en instancias decisivas animarán, durante las seis programaciones restantes, la etapa más atrapante del Campeonato Estival de Midget 2017/18.

Por primera vez desde su implementación (temporada 2011/12), el mini certamen encargado de coronar al monarca estará conformado por 15 nombres y máquinas; cifra inigualable que presagia una definición plagada de condimentos y emociones.

La primera fase del presente ciclo arrojó 10 ganadores, dos de ellos repetidos, por lo que 5 pilotos deberán jugársela, al todo o nada, por cumplir con el requisito fundamental que exige el reglamento para obtener el derecho a pintar el "1" (ver abajo).

Claro que tampoco hay que olvidarse del resto del parque, quienes históricamente jugaron un papel determinante en la ecuación, siendo los "jueces" de cada competencia.

Hecho el preámbulo, conozcamos los perfiles y los datos de los contendientes a la corona:

Luciano Vallejos

**Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1997, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2014/15

**Chasis/Motor: FR (atención propia)- Luis Vallejos

**Triunfos estivales: 1 (en este certamen)

**Participaciones en playoff: ninguna

**Carreras ganadas en 2017/18: 4 series, una semifinal, una prefinal y una final (4 podios).

"Para mí todo esto es nuevo, por eso quiero disfrutar a pleno cada momento. Dar el golpe en la primera final fue algo increible y algo que nos permitió vivir el campeonato de otra manera. Ojalá se pueda estar a la altura de lo que un playoff exige. No tenemos nada que perder y no sabemos si volveremos a estar en este lugar, por eso iremos a todo o nada durante las seis fechas".



Esteban Mancini

**Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1987, en Médanos.

**Debut: Campeonato Estival 2009/10

**Chasis/Motor: Propio- Patricio Venturino

**Triunfos estivales: 19

**Participaciones en playoff: 4 (2012/13, 2014/15, 2015/16 y 2016/17). Campeón en las ediciones 2015/16 y 2016/17.

**Carreras ganadas en 2017/18: 6 series, 2 semifinales y 2 finales (5 podios).

"Estoy feliz de estar otra vez acá, disfrutando cada momento como lo hicimos desde la primera vez y preparándonos con todo para tratar de defender de la mejor manera el bicampeonato. Saber que uno dispone de un auto bueno te da tranquilidad para encarar cada carrera con aspiraciones de ganar o sumar".

Roy Altamirano

**Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1997, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2014/15

**Chasis/Motor: Altamirano- Tito Etchegaray

**Triunfos estivales: 4

**Participaciones en playoff: 2 (2015/16 y 2016/17)

**Carreras ganadas en 2017/18: 4 series, 3 semifinales y una final (2 podios).

"Más allá que las cosas no salieron del todo bien, se trabajó mucho y se logró un buen auto para tratar de pelear. Encaramos el playoff con ganas de dar batallar y ser competitivos. El objetivo es bajar el número y si se puede llegar a la última con posibilidades, bienvenido. Se guardaron muchos fierros y elementos para que nada nos deje a pata".

Matías Lastra Meler

**Fecha de nacimiento: 27 de marzo de 1998, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2014/15

**Chasis/Motor: Propio-Juan Vallasciani

**Triunfos estivales: 1 (en este certamen)

**Participaciones en playoff: ninguna

**Carreras ganadas en 2017/18: 3 series, una semifinal y una final.

"Estoy muy contento de poder disfrutar este momento. Todos los que estamos acá somos muy parejos y muy competitivos. Yo estoy al 100% y espero estar tranquilo para poder demostrarlo y volcarlo en pista. Si el piloto está con todas las luces y si el auto acompaña, se les puede ganar a los más experimentados".

Roberto Calahorra

**Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1981, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2005/06.

**Chasis/Motor: Saldamando (atención propia)-Luciano Bocacci.

**Triunfos estivales: 1 (en este certamen)

**Participaciones en playoff: 1 (2014/15)

**Carreras ganadas: una serie serie, una prefinal y una final.

"Hay que ser regular, no puede repetirse lo que pasó en la fase inicial. El auto es contundente pero nos cuesta mucho encontrar el equilibro para que, a su vez, no se pare y sea parejo. Se perdieron muchas fechas probando, rompiendo y con mala suerte; pero a partir de mañana esas cosas no pueden volver a pasar".

Claudio Roth

**Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1997, en Villa Regina.

**Debut: Campeonato Estival 1996/97 (Club Dublin).

**Chasis/Motor: Saldamando (atención propia)-Luciano Bocacci.

**Triunfos estivales: 26

**Participaciones en playoff: 5 (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2016/17). Campeón en la edición 2014/15.

**Carreras ganadas: 7 series, 5 semifinales y 2 finales (3 podios).

"Más allá que el auto funcionó bien, necesitamos ser regulares sí o sí. El auto se rompió mucho durante el campeonato y eso lo podemos pagar caro en este mini certamen. Se trabajará de la misma manera que años anteriores, porque el único objetivo es llevarnos el título a casa. Creo que la definición será mucho más atractiva por la cantidad de candidatos que hay".

José Giambartolomei

**Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1985, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2003/04.

**Chasis/Motor: Saldamando (atención propia)-Tito Etchegaray

**Participaciones en playoff: 2 (2012/13 y 2013/14)

**Triunfos estivales: 6

**Carreras ganadas en 2017/18: 4 series, 3 semifinales y una final (dos podios).

"Volver, estar peleando con de los mejores y ser candidato a ganar en más de una ocasión nos pone muy contentos. Estamos muy tranquilos y eso nos va a ayudar a hacer un buen playoff. Volví para esto, para dejar todo y poder retirarme de la categoría por la puerta grande. Voy a disfrutar al máximo mis últimas seis carreras; ojalá pueda irme con el campeonato".

Brian Altamirano

**Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1990, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2013/14

**Chasis/Motor: Altamirano-Tito Purretta

**Triunfos estivales: 2

**Participaciones en playoff: 1 (2016/17)

**Carreras ganas en 2017/18: 5 series, 4 semifinales y una final (2 podios).

"Terminamos una etapa regular muy buena, andando muy bien, por lo que creo estar preparado para ser protagonista. En lo personal tengo mucha confianza y tranquilidad, y eso te lo da la experiencia de ya haber pasado por esto. La paridad, hasta ahora, fue increíble y eso será fabuloso para el playoff. Vamos a dejarlo todo porque queremos sacarle el Nº1 a Mancini".

Kevin Altamirano

**Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1992, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2013/14

**Chasis/Motor: Altamirano-Tito Etchegaray

**Participaciones en playoff: 1 (2016/17)

**Triunfos estivales: 4

**Carreras ganadas en 2017/18: 5 series, 2 semifinales, una prefinal y una final (3 podios).

"Haber ganado una carrera te da una tranquilidad tremenda para encarar lo que viene y más sabiendo que el auto es competitivo. Teniendo las armas en condiciones y un excelente grupo como el que tengo detrás, no se puede estar en mejor posición para correr y disfrutar de un playoff. Nunca se deja de aprender, cada carrera es una enseñanza nueva".



Luciano Benedetti

**Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1996, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2017/18

**Chasis/Motor: Propio-José Castellano

**Triunfos estivales: 1 (en este certamen)

**Participaciones en playoff: ninguna

**Carreras ganadas en 2017/18: una serie, una prefinal y una final.

"Nos relajamos y disfrutamos al máximo lo que pasó el viernes. De a poco vamos cayendo de todo lo que se hizo. Nos pasó muy rápido todo, increíble entrar y ver mi nombre escrito en la mesa como uno de los candidatos. No tenemos presión de ningún tipo, mi año está cerrado, y eso me va a ayudar a disfrutarlo. Iré al todo o nada, como lo vengo haciendo hasta ahora".

Sebastián Burgos

**Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1981, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2005/06

**Chasis/Motor: Altamirano-Tito Etchegaray

**Triunfos estivales: 5

**Participaciones en playoff: 4 (2011/12, 2012/13, 2014/15 y 2015/16). Campeón de la primera edición.

**Carreras ganadas en 2017/18: 4 series, una semifinal y 2 prefinales (2 podios).

"Muy contento por estar acá devuelta. Tenemos la ilusión y los medios para poder pelear el campeonato y lo vamos a buscar hasta donde se pueda. Estoy muy ansioso por el inicio del playoff y por demostrar lo bien que anda el auto. Ibamos a parar un año y gracias a Daniel (Altamirano) estoy acá".

Luciano Franchi

**Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1994, en Médanos.

**Debut: Campeonato Estival 2015/16

**Chasis/Motor: Saldamando-Guillermo Franchi.

**Triunfos estivales: —

**Participaciones en playoff: ninguna

**Carreras ganadas en 2017/18: 5 series y una semifinal (un podio).

"Esto es algo increìble, nunca imaginábamos poder lograrlo. Nos falta ganar pero no estaba en nuestros planes, eso llegará cuando tenga que darse y mientras más tranquilos podamos estar. Admiro a los que dicen que guardaron cosas pensando en el playoff, porque a nosotros no nos queda nada (risas). Daremos batalla con lo que tenemos".

Gustavo Zennaro

**Fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1968, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 1986/87 (Tiro Federal)

**Chasis/Motor: FR-Tito Etchegaray

**Triunfos estivales: 9

**Participaciones en playoff: ninguna

**Carreras ganas en 2017/18: 7 series, tres semifinales y una prefinal.

"Hace un año estuve cerca del Nº1 en la habitación del Privado del Sur, cuando me pegué fuerte el torneo pasado (risas). Vamos a tratar de correrles de igual a igual a los jóvenes, creo que podemos hacerlo. Tenemos que ir a ganar sí o sí, así que hay que jugársela. Hay que trabajar, es la única fórmula para lograrlo. Encontrar el equilibrio del auto será fundamental, porque eso nos hizo penar hasta último momento".

Fernando Caputo

**Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1977, en Bahía Blanca.

**Debut: Campeonato Estival 2000/01

**Chasis/Motor: Saldamando-Saldamando

**Triunfos estivales: 10

**Participaciones en playoff: 6 (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2016/17)

**Carreras ganadas en 2017/18: 3 series y 2 semifinales (2 podios).

"No fue la mejor etapa regular, pero se logró clasificar sumando todos los puntitos posibles. Lo bueno es que el auto en las últimas fechas anduvo bárbaro y eso me ilusiona, más sabiendo que de ahora en más las finales pueden ser para cualquiera. Me ha pasado de todo de en esta primera parte, no creo que nos pase más nada. Hoy no vale la experiencia, porque los pibes nuevos van igual o más rápido que nosotros".

Daniel Altamirano

**Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1967, en Comodoro Rivadavia.

**Debut: Campeonato Estival 1992/93 (Tiro Federal)

**Chasis/Motor: Altamirano-Tito Etchegaray

**Triunfos estivales: 35

**Participaciones en playoff: 5 (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16). Campeón en la edición 2012/13.

**Carreras ganadas en 2017/18: 5 series, una semifinal y una prefinal (un podio)

"Clasificamos rasguñando, pero se logró al fin y al cabo. No contamos con un auto contundente para pelear de igual a igual, por eso se trató de sumar para poder clasificar. Estamos trabajando y yendo a probar lo necesario para tratar que todo mejore y que mañana se pueda ver reflejado en la pista. Me hace feliz correr y ver que los autos del taller estén adelante, no importa cómo me vaya a mì".

Playoff

**1) Esteban Mancini, 6; 2) Claudio Roth), 6; 3) Luciano Vallejos, 3; 4) Roy Altamirano, 3; 5) Matías Lastra Meler, 3; 6) Roberto Calahorra, 3; 7) José Giambartolomei, 3; 8) Brian Altamirano, 3; 9) Kevin Altamirano, 3; 10) Luciano Benedetti, 3; 11) Sebastián Burgos, 0; 12) Luciano Franchi, 0; 13) Gustavo Zennaro, 0; 14) Fernando Caputo, 0 y 15) Daniel Altamirano, 0.