El duro mensaje de Daniel Osvaldo contra Militta Bora

El exfutbolista Daniel Osvaldo atacó a su ex Militta Bora en su cuenta de Twitter y luego borró el mensaje.

Si bien terminaron su romance en 2015, la relación entre ellos no mejoró: en medio de rumores de una reconciliación, él aclaró la situación de una manera muy violenta.

En su cuenta de Twitter, Dani Stone lanzó un durísimo mensaje: "¡Che Militta Bora! Para que te quede claro… No te toco ni que fueras la única mujer sobre la tierra flaca… (si es que se puede llamarte Mujer) Te doy un consejo… ¿Y si probás con laburar? En una de esas, podés vivir con dignidad. Pensalo".

Sus palabras generaron una ola de críticas y, horas después, Osvaldo —dejó el fútbol en 2016 para dedicarse a la música— borró el tuit.

Por su parte, la artista musical hizo su descargo: "No me gusta que mi familia lea un título que dice que yo tengo sexo en el baño de un restaurante. Es desagradable e incómodo. No puedo hacerme cargo de cosas que no tengo nada que ver. Inventan... No me puedo poner a la altura de gente que no tiene relevancia en mi vida". (TN y La Nueva.)