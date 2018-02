Cristina habló de "persecución política" detrás de la denuncia de Vialidad

La actual senadora y expresidenta Cristina Kirchner sostuvo hoy que "el único argumento" que tiene la denuncia presentada por la Dirección de Vialidad Nacional en su contra por presuntas irregularidades en la licitaciones de obras públicas en Santa Cruz "es la persecución política" y pidió que se llame a declarar como testigos a todos los jefes de Gabinete y a gobernadores de esa provincia durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

La exmandataria se defendió de esta manera ante el juez Julián Ercolini, quien tiene a cargo la causa iniciada por el actual titular de ese organismo estatal, Javier Iguacel.

Vialidad demandó a la actual senadora de Unidad Ciudadana por "daños y perjuicios" por unos 22.500 millones de pesos a partir del supuesto direccionamiento de contratos en Santa Cruz para beneficiar al detenido empresario de la construcción Lázaro Báez.

En la investigación también están procesados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Pública José López, Carlos Santiago Kirchner y el propio Báez.

"El único argumento que tiene el Gobierno en su demanda es la persecución política", aseguró Cristina Kirchner en el descargo que le entregó al magistrado a través de su abogado Carlos Beraldo.

En su presentación, la exjefa de Estado pidió que se llame a declarar como testigos a todos los que fueron jefes de Gabinete de la Nación y gobernadores de esa provincia durante su gestión al frente de la Casa Rosada, a la vez que consideró que "resulta ridículo pensar" que tanto ella como su fallecido esposo, Néstor Kirchner, llegaron a la Presidencia "con el sólo objetivo de conformar una asociación ilícita".

También resaltó que era el jefe de Gabinete de la Nación el que tenía la responsabilidad "no sólo en la confección del presupuesto nacional, sino lo que es más importante aún: en su ejecución".

"La persecución selectiva del Gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a ex funcionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de jefe de Gabinete durante las gestiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex presidente Néstor Kirchner", aseguró la defensa, a cargo de Carlos Beraldi.

Por lo tanto, Cristina pidió que se llame a declarar a Sergio Massa, a Jorge Capitanich, a Juan Manuel Abal Medina, a Alberto Fernández, y a Aníbal Fernández, no para incriminarlos sino para echazar "todo tipo de persecución política". (NA)