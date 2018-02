Cartón Lleno: última tanda de números

Los 20.000 pesos del premio principal continúan vacantes y al parecer nuestros queridos lectores no estarían haciendo bien los deberes esta semana. Les recomendamos repasar los cartones y no dejar para último momento el control de los números, ya que el sábado publicaremos en la edición impresa de "La Nueva." todas las grillas de la jugada. De ser dos los ganadores, cada uno obtendrá 10.000 pesos en efectivo; de ser tres, 13.333,33 pesos y si la diosa fortuna alcanzara a cuatro apostadores, 5.000 pesos per cápita. En tanto, hasta el momento una lectora de Darregueira cantó ¡línea! y se lleva la nada despreciable suma de 2.000 pesos en efectivo.

Los números de la última grilla:

42 17 57 19 32 21 88 08 70