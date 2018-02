Distintos sectores del PJ se reunieron en búsca de la unidad partidaria para 2019

Dirigentes de distintos sectores del peronismo participaron hoy del que se llamó 'Encuentro por la Unidad', realizado en la Universidad Metropolitana (CABA), donde se convocó a "armar un gran frente del campo popular para enfrentar a las políticas de (Mauricio) Macri", y llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2019.

Los organizadores del encuentro hicieron hincapié en la necesidad de que, por ahora, esa unidad "no tenga candidatos ni líderes, y prime la humildad para dejar atrás viejas diferencias".

La foto de apertura de la cumbre justicialista en búsqueda de la unidad reunió en el escenario a los randazzistas Alberto Fernández y Fernando Navarro; a los kirchneristas Agustín Rossi, Daniel Filmus y Víctor Santa María; y los massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo, entre otros, quienes coincidieron en hacer un diagnóstico crítico sobre la actuación del gobierno nacional, y también estuvieron de acuerdo sobre la "necesidad" de articular la unidad partidaria.

También hubo algunas ausencias notorias, como la de dirigentes de La Cámpora, y de intendentes bonaerenses que integran el núcleo duro kirchnerista.

El encuentro no pasó desapercibido para el massismo, que ayer a la noche, durante una reunión de bloque de diputados, Solá anticipó su participación en esta reunión, y no recibió el aval de Massa, por lo cual su presencia no significó que el massismo estuviera representado en este punto inicial en búsqueda de la unidad peronista.

Al ingresar al salón auditorio de la UMET, Solá, virtualmente afuera del Frente Renovador, aclaró a los periodistas: "Vengo a título personal", dijo, sin mencionar jamás en sus declaraciones a Sergio Massa; aunque sí hizo referencia al papa Francisco, al señalar que "hay una especie de parálisis con lo que está pasando en el país, y esa interpelación a ponernos en movimiento está viniendo de Roma".

Rossi aventuró al hablar del futuro del peronismo y de la conformación de un frente popular que "el éxito está en cómo conjugar los diferentes matices, teniendo como único límite a Mauricio Macri. Tenemos que trabajar todos juntos no solo para resistir al modelo económico sino también para construir uno nuevo, con inclusión social, para ofrecerle a los argentinos" el próximo año.

En tanto, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández, remarcó que "llegó la hora de que todos los peronistas tomemos conciencia de que la Argentina necesita una oposición dura al Gobierno, y que además sepa para dónde va" y por eso "este encuentro es para empezar a debatir un programa y caminar juntos", para que "nadie nos haga creer a los peronistas que no existe un 2019".

La apertura del encuentro peronista -que se extenderá hasta las 21- cerró al grito de "Viva Perón" de Solá, seguido del cántico generalizado de la marcha peronista, aunque la estrofa adaptada al kirchnerismo, vivando a Néstor y Cristina Kirchner fue cantada por una minoría.

Además de los organizadores, estuvieron presentes el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja; el titular bonaerense, Gustavo Menéndez; los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Pablo de Jesús (La Costa); el exsenador Juan Manuel Abal Medina; los diputados nacionales Cristina Álvarez Rodríguez, Hugo Yasky (CTA) y Guillermo Carmona; y la dirigente Florencia Casamiquela, entre otros. (Télam)