Uset: “Las visitas de la gobernadora son siempre bienvenidas y saludables”

Tras una nueva visita de la gobernadora ía Eugenia Vidal a Coronel Rosales, el intendente Mariano Uset celebró su llegada y aseguró que “son siempre bienvenidas y saludables, porque nos permite que tome contacto con las obras locales y regionales”.

“ ía Eugenia siempre nos exige, nos trae noticias y muchas veces, aliento. En lo personal, cuando siento que algunos esfuerzos me agotan o me desgano, veo en su fortaleza y su lucha una referencia para no bajar los brazos”, agregó Uset.

El jefe comunal rosaleño, previamente se encontró en Bahía Blanca con la gobernadora y el ministro de Gobierno Joaquín De la Torre. Según informaron desde el Municipio, allí "abordaron distintos temas puntuales para nuestro distrito como las obras actuales y las que el Municipio gestiona a futuro, y una reforma a la fórmula de distribución del CUD, a través del cual la provincia envía fondos a los municipios".

Tras los encuentros, que se dieron en la ciudad vecina y en el Centro Integral del Discapacitado (CINDI) en Punta Alta, el intendente Uset destacó la importancia de las obras que la Provincia está haciendo en toda la región, “como por ejemplo el camino de Circunvalación en Bahía Blanca o el fomento de inversiones en materia de energía eólica, con la instalación de parques en Bahía y Coronel Rosales”.

“También pudimos hablar de los esfuerzos que estamos haciendo poniendo en valor Puerto Rosales, para reactivar operaciones. Es algo que trasciende a Punta Alta, porque es una herramienta para toda la región”.

Por otra parte, el intendente contó que el encuentro con De la Torre “fue una buena oportunidad para refrescar la discusión del CUD”.

“Si bien las obras que se están haciendo son muy importantes porque estaban atrasadas por décadas, son obras coyunturales. Pero hay obras de fondo que están en discusión, que requieren tiempo y la voluntad de todos, como discutir la fórmula del Coeficiente Único de Distribución (CUD)”.

“Los intendentes que pretendemos una autonomía municipal y trabajar con responsabilidad, queremos tomar decisiones en función de las necesidades de nuestros vecinos sin ser castigados por una fórmula matemática. Estamos planteando qué indicadores deberían tenerse en cuenta y, en base a eso, que se rediscuta y se plantee un nuevo CUD. En el mismo sentido, ía Eugenia plantea la misma discusión, a otra escala, en Nación a la hora de la distribución de recursos coparticipables”, explicó el intendente rosaleño.

La gobernadora aprovechó su paso por Punta Alta para conocer las instalaciones y la historia del Centro Integral del Discapacitado (CINDI), dejando una gran cantidad de elogio a quienes revirtieron la situación de la institución, que hace 3 años estaba al borde del cierre.

“Cuando le propusimos a María Eugenia venir a visitar este lugar, que es un gran referente por la capacidad y calidad de sus empleados, ella respondió con mucho entusiasmo”, contó Uset.

En tanto, el jefe comunal insistió en que “nunca hay que perder de vista, que hace 3 años CINDI estaba a punto de cerrar y es un lugar de referencia, que además da oportunidad de trabajo a más de 50 personas”.