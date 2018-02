Ramiro Dailoff: "El objetivo es poder pelear el campeonato"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El camino del joven Ramiro Dailoff en las “categorías formativas” del automovilismo nacional avanza a paso frenético y vertiginoso.

Apenas dos años atrás, el dorreguense programaba, con un alto grado de incertidumbre, su desembarco en la Fórmula Renault Metropolitana. Y hoy, con un puñado de batallas en su espalda, ya paladea el sabor del éxito.

De frescos 20 años, Dailoff puede describir con lujo de detalles lo que es vivir un fin de semana perfecto en el TC Pista Mouras, la primera divisional telonera de Turismo Carretera (son tres), que lo vio competir en apenas 16 ocasiones.

Fue en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) donde el representante regional alcanzó la gloria el pasado domingo, arrasando con la primera fecha del calendario 2018 de la categoría.

“Todavía no caigo, ¡esto es un sueño cumplido! Hace dos años no podía sostenerme en la Fórmula y hoy, gracias a la gente que me ayuda, estamos donde estamos. Es una satisfacción enorme poder devolverles a todos ellos algo de todo lo que me aportaron. Salió todo muy redondo el fin de semana”, expresó Rama.

“El objetivo es poder pelear el campeonato y esto nos saca una enorme responsabilidad y un gran peso de encima para enfocarnos en eso. Ahora será cuestión de sumar y ser regulares”, agregó.

—¿Cómo se vivieron las horas post victoria?

—Super contento pero complicado a la vez. Tuve que pasar por el hospital, porque sufrí una descompostura estomacal que me mató.

—¿Algo que cayó mal?

—Mezcla de cosas. Una consecuencia de lo mal que se comió y durmió, y por todo el estrés y la tensión vivida durante el fin de semana. Pero bueno, ya estoy mejor.

—El precio del éxito, en este caso. ¿Cuál fue la repercusión en Dorrego?

—Cuando llegué estaba lloviendo, pero la gente igual me fue a recibir a la ruta. De hecho se armó una especie de caravana que me siguió durante varias cuadras. Es una alegría saber que uno puede generar una alegría semejante en un pueblo. Esperemos poder seguir representando a Dorrego y la zona de esta manera.

Hizo historia

Mejor tiempo en clasificación, victoria en la primera serie de la historia para el TC Pista Mouras y rotundo éxito en la competencia central; qué mejor estreno para la Chevy, ex Matías Rossi, que alistó el exitoso preparador, Alberto Canapino.

—¿Cómo fue la adaptación a la nueva estructura?

—Tenía mis dudas, porque el jueves no pude probar y recién conocí el auto el viernes en la primera tanda de entrenamientos. Pero ya en el primer contacto me di cuenta que era competitivo y que se podía hacer algo bueno.

—¿Cuándo te diste cuenta que se podía hacer algo importante?

—El mismo viernes cuando pude estar entre los mejores del entrenamiento. Llegúe a boxes y Alberto (Canapino) me dijo que, por cómo había andado, estaba para pole y se cumplió. Encima ganamos la primera serie de la historia de la categoría y mi primera final. Fue increible todo.

—La final pareció definirse en los primeros metros...

—El Falcon pateó muy fuerte en la largada, pero arriba, en lo recto, la chevy se recuperó y pude mantenerme. Una vez que pude marcar el ritmo pude ser rápido y escaparme. Este auto es muy distinto para manejarlo, me siento mucho más cómodo.