Paro de camiones: Coninagro y las cuatro cadenas de valor repudiaron los hechos de violencia

La entidad cooperativista Coninagro repudió los hechos de violencia y llamó al diálogo en el marco del paro de camioneros autoconvocados vigente desde el último 20 de enero en todo el país, liderado por los transportistas de granos.

"Frente a los ataques que sufre, por estos días, el transporte de carga, y que afecta a toda la cadena de comercialización de granos, Coninagro deja expresado su repudio a todo hecho de violencia que avasalla la propiedad privada y restringe el libre tránsito por rutas y caminos de nuestro país, avalados por la Constitución Nacional", sostuvo un comunicado.

Además, se señaló que "el vandalismo impacta negativamente en productores, industria, exportación y en toda la cadena productiva. Es por ello que instamos a un ámbito de debate como las Mesas de negociación por las tarifas, y promovemos al diálogo y la coincidencia", manifestó el mensaje.

Coninagro dijo, además, que cree "firmemente en que las leyes deben ser respetadas y que en cada transporte de granos se traslada el esfuerzo de miles de productores argentinos".

Por su parte, las cuatro cadenas de valor agroindustriales ACSoja, Argentrigo, Asagir (girasol) y Maizar (maíz y sorgo) manifestaron "su rechazo y preocupación frente a manifestaciones de violencia en las rutas argentinas". Expresaron "un profundo rechazo a los hechos de violencia y consecuentes daños perpetrados por un grupo de transportistas autoconvocados, quienes impiden la libre circulación del transporte de carga de granos a lo largo y ancho del país".

"Esta situación es inadmisible puesto que un grupo ínfimo de violentos genera la paralización de todo el sistema de entrega de granos, afectando a los productores, a la industria, a la exportación y al país en su conjunto. El costo de los fletes es fundamental para la competitividad de las cadenas agroindustriales", precisaron la cuatro cadenas de valor.

Libertad y trabajo

También afirmaron que "la Constitución Nacional es bien clara en sus referencias a que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo. Nuestro país necesita que se brinden las condiciones necesarias para maximizar la producción y el comercio".

"Estos hechos de violencia atentan contra el desarrollo sostenible y la generación de producción, empleo y divisas para el país, con el consecuente impacto negativo sobre la sociedad", indicaron.

De qué se trata

Los camioneros denuncian que productores y acopiadores no pagan lo que corresponde por tonelada, y que la AFIP no hace nada para que les respeten la tarifa. Por eso reclaman que alguien controle que los dadores de carga no les paguen menos de lo que dicen los precios orientativos que se fijan cada año.

Según lo que dijo un chofer a Infobae.com, por un flete desde Rufino al puerto rosarino le pagan 15.000 pesos, pero tiene $ 10.000 sólo en gasoil. “Ponemos un capital de 500.000 pesos en la calle para ganar $ 5.000 y de ahí comemos, mantenemos a la familia y hasta pagamos un psicofísico anual que cuesta $ 5.000 (anual). El seguro sale $ 2.500 mensual y la verificación técnica nos cuesta $ 4.000 (anual). También por esto reclamamos”, explicó el trabajador. (NA).