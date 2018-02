Cientos de personas despiden a la diputada y periodista Débora Pérez Volpin

Familiares, amigos, colegas y cientos de personas despedían esta tarde en la Legislatura de la Ciudad a la diputada porteña y periodista Débora Pérez Volpin, quien murió el martes pasado mientras se le realizaba una endoscopía en el sanatorio porteño de La Trinidad.

Cerca de las 12, colegas y familiares participaron de una ceremonia íntima dentro del salón Juan Domingo Perón, en tanto cientos de personas esperaron a que a las 13:20 las puertas del lugar se abrieran para poder dejar una flor y despedir los restos de la legisladora, quien en diciembre pasado asumió su banca tras ser electa por el espacio Evolución que conduce Martín Lousteau.

El diputado asistió al velatorio acompañado por su mujer, la actriz Carla Peterson. También, entre los primeros en llegar estuvieron la periodista Norma Morandini y el dirigente radical Enrique Nosiglia.

Alrededor de las 10, cientos de personas comenzaron a llegar para dar el último adiós a la periodista, una de las caras de los noticieros de Canal 13 y TN.

En el lugar podían verse coronas de flores de distintos sectores políticos, de sus compañeros de canal 13, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de distintos colegas.

"Estoy desolada, estoy triste, enojada. Tengo bronca, por momentos no puedo creer lo que pasó, no puedo creer que estoy acá en la Legislatura despidiendo a una compañera, todavía no tomamos dimensión, no caímos en lo que pasó", dijo la periodista Florencia Etcheves.

Con los ojos llenos de lágrimas, Etcheves agregó: "Débora era divina, lo que se veía es la tele es lo que ella era, siempre se estaba riendo, siempre estaba haciendo chistes. Tenía un abrazo, una palabra de cariño, festejaba los logros de los demás y te abrazaba cuando tenías una mala. Débora siempre estaba plantada en un lugar de verdad para con el otro, por eso hay tanta gente que hoy viene a despedirla".

Luego de que la justicia caratulara la muerte de la periodista como "homicidio culposo", tras la denuncia realizada por su pareja, Enrique Sacco, el cuerpo de Pérez Volpin fue sometido ayer a una autopsia.

En el marco de la investigación, el juez Gabriel Ghirlanda a cargo del juzgado de instrucción 57, ordenó el allanamiento del centro asistencial privado del barrio de Palermo donde se produjo el deceso, operativo en el que se secuestraron distintos documentos y la historia clínica de la paciente.