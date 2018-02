Vidal dijo que hay que esperar con prudencia el plan de transformación de la Armada

La gobernadora María Eugenia Vidal pidió pruduencia en este periodo de espera que concluirá con la presentación del nuevo plan de transformación para las Fuerzas Armadas por parte del presidente Mauricio Macri.

No obstante confió en que Punta Alta no quedará afuera de ese proyecto teniendo en cuenta la importancia de esta Base Naval.

La primera mandataria provincial respondió así a la consulta sobre la posible apertura de vacantes para el personal civil en el principal asentamiento militar, hecho que se está aguardando desde hace cinco años.

"El gobierno nacional y provincial somos un mismo equipo, por lo que cualquier iniciativa que el presidente anuncie en los próximos días, por supuesto va a contar con el apoyo de la Provincia", dijo este mediodía en una improvisada conferencia de prensa en el amplio gimnasio del Centro Integral del Discapacitado, donde la funcionaria recorrió las instalaciones, recibió regalos de los chicos, producto de su trabajo en los talleres, conversó con algunos de los ellos y posó bien predispuesta para todas las fotos, en conjunto y con funcionarios municipales.

"Ojalá la Provincia esté llena de lugares como Cindi, que muestren que se puede", puntualizó al interiorizarse que la institución puntaltense estuvo a punto de cerrar sus puertas y tras la renovación de la comisión directiva y una propuesta de recuperación, salió adelante y sigue apostando en materia de infraestructura y servicios para sus casi cien concurrentes.

Vidal agregó que "ese 'se puede' que nosotros decimos siempre con el presidente no es de un gobierno, es de los bonaerenses. Siempre digo que lo mejor que tiene la Provincia es la capacidad de ponernos de pie, de atravesar adversidades, de volvernos a levantar y creo que el trabajo que se está haciendo acá es increíble".

"Me alegra que Mariano (Uset) me haya invitado a conocer esta institución, que se suma al trabajo que hacemos afuera y que también tiene que ver con devolvernos la esperanza y la confianza de que se puede. Cada una de las obras que hacemos, para darle un mejor servicio a la gente, es para devolver la confianza. Lo que parecía que no iba a llegar, de a poco está llegando".

Docentes

En los próximos días, la gobernadora dijo que convocarán a los docentes.

"Ya tuvimos seis encuentros desde el mes de noviembre y nuevamente nos reuniremos en los próximos días".

"Lo haremos como siempre con la mayor vocación de diálogo para ponernos de acuerdo y que no sólo podamos trabajar para que los docentes estén mejor sino que para que todos los chicos que van a la escuela pública estén mejor", dijo Vidal.

Línea 319

"La SUBE se está implementando para boleto estudiantil para toda la Provincia. Está en proceso y ya vamos a contarle a la gente los trámites que tiene que hacer para poder obtenerla".

"En principio la idea es que la SUBE se extienda a todo el sistema de transporte".

IOMA

Con respecto a esta obra social, dijo que "hicimos un trabajo de transparencia durante el primer año y medio, con casi 16 denuncias penales por serios hechos de corrupción".

Sostuvo que ahora están terminando de entregar a los afiliados la nueva credencial que no solamente les permitirá ahorrar tiempo en trámites y tenerlos bien identificado, sino también pasar a un sistema de posnet que le facilitará la atención en cada lugar. Al mismo tiempo, se reducirá el número de autorizaciones para determinadas prestaciones".

"Hemos aumentado la cobertura en medicamentos de enfermedades crónicas, hicimos una nueva licitación que permite una mejor cobertura de los tratamientos de largo plazo y de alta complejidad".

"Todavía falta mucho por hacer. Pero sin dudas que haber enfrentado la corrupción que durante años estuvo en IOMA es el primer paso para poder dar una mejor prestación a la gente".

Obras para la ciudad

"Punta Alta va a seguir teniendo obras. Por ejemplo, el intendente tiene en marcha con fondos provinciales una reforma en el centro comercial y otro proyecto para la costanera (en Pehuen Co)", afirmó la gobernadora. (Agencia Punta Alta)