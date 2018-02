El último mensaje de Whatsapp que envió Débora Pérez Volpin: "No se asusten"

El legislador Roy Cortina reveló en las últimas horas el último mensaje que le envió la periodista Débora Pérez Volpin a sus compañeros de trabajo.

"Chicos no se asusten, estoy internada. Me voy a hacer una endoscopía porque me duele mucho el abdomen", escribió Débora.

Además, horas antes le consultó a su compañero Guillermo Lobo el número de teléfono del Sanatorio de la Trinidad, donde se sometió al estudio.

Muerte de Débora Pérez Volpin: "La autopsia descartó que tenga que ver con la anestesia"

Según Lobo, Pérez Volpin estaba tranquila y "para nada alarmada por su malestar".

La periodista asistió a La Trinidad por un fuerte dolor abdominal, por lo que quedó internada en terapia intermedia para realizarse los estudios.

Por otro lado, la Legislatura porteña realiza hasta las 22 el velatorio de Débora. (MinutoUno y La Nueva.)