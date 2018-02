Muerte de Débora Pérez Volpin: "La autopsia descartó que tenga que ver con la anestesia"

La autopsia del cuerpo de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, quien falleció el martes por la tarde cuando le realizaba una endoscopía abdominal, descarta "que la muerte tenga que ver con la anestesia", afirmó hoy Eduardo Gerome, abogado de la médica anestesióloga Nélida Inés Puente, quien intervino en el procedimiento.

"En principio no se descubrió ningún error en materia anestésica", afirmó el letrado y añadió que "se han encontrado otras causas que no son de tipo anestésico", aunque se abstuvo de revelar, a pedido del juez interviniente, los motivos que generaron el deceso de la legisladora y periodista.

Gerome explicó que la doctora Puente "no se autoimputó, como mencionan algunos medios de comunicación", sino que ante la denuncia presentada por la Justicia para que se investigue el hecho "se presentó diciendo que era una de las posibles personas de la cadena de responsabilidad, y solicitando participar de la autopsia".

"Al parecer previamente no habría elementos que pudieran haber causado semejante problema, porque cuando se le va a hacer el estudio a la señora Pérez Volpin, se le hace un chequeo de tipo cardiológico, un electrocardiograma, que da impecable", describió Gerome, en comunicación con radio La Red.

El letrado añadió que "durante la intervención, lo que le provoca la primera reacción negativa es la desaturación de oxígeno, es decir, que no puede respirar; pasó esto, fue abrupto y los médicos interrumpieron la tarea que estaban realizando y se abocaron a la reanimación".

Consultado acerca de la información que trascendió hoy en los medios acerca de que habría lesiones en el esófago y el estómago, el abogado expresó: "No puedo responder por el pedido del juez de no revelar información, pero yo también leí esto y no estoy en condiciones de negar nada".

El abogado describió que de la pericia participaron dos médicos forenses, el decano del Cuerpo de Médicos Forenses, el director de la Morgue Judicial, dos peritos de parte de la familia, dos de la anestesista y uno más de parte del Sanatorio Trinidad, donde Pérez Volpin falleció.

La causa, iniciada a partir de la denuncia del periodista deportivo Enrique Sacco, marido de la periodista, tramita en el juzgado de instrucción 57 a cargo del juez Gabriel Ghirlanda y fue caratulada como "homicidio culposo". (Télam y La Nueva.)