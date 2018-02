Echaron por "grande" a Nadia, la histórica presentadora del clima de la TV Pública

La histórica presentadora del clima en la TV Pública Nadia Zyncenko fue despedida en las últimas horas porque la consideran "grande".

Según declaraciones a Página Abierta, Nadia explicó que “la empresa decidió que no estoy más, consideran que soy grande; es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo”.

La mujer, que estaba hace 3 décadas en el canal, denunció que le adeudan la composición salarial de por 462 francos.

“Trabajé todos los feriados, todos los domingos. No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía”, señaló.