Intento de robo en el barrio San Martín: tocaron timbre para ver si había alguien en la casa

Tres delincuentes tocaron timbre durante la madrugada en una casa del barrio San Martín y patearon la puerta de entrada, según contó hoy un hombre a Canal 9, donde pasaron las imágenes del hecho.

"Ayer a las 4 de la mañana nos tocaron timbre. La miro a mi mujer y le digo 'fijate por las cámaras, a ver quién está afuera'. Me dice 'hay tres tipos afuera, están pateando la puerta'. Me levanto corriendo, grito y cuando grito me dice 'se están yendo corriendo'", contó Andrés de la Fuente, que vive en calle Falcón.

"Cuando vemos los videos, pasan primero, marcan la casa, dejan el auto, vuelven a pie y empiezan a revisar. Se ve que tocaron timbre para ver si había alguien en la casa, si estábamos de vacaciones, se me ocurre", comentó.