"Elijo a Lautaro Martínez por sobre Tévez para el Mundial", dijo Ricardo Centurión

Ricardo Centurión, mediocampista de Racing, eligió a su compañero, el bahiense Lautaro Martínez, por encima del delantero de Boca Carlos Tévez de cara al armado de la lista definitiva del seleccionado argentino rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"Lo elijo a Lautaro (Martínez) por sobre (Carlos) Tévez para el Mundial", aseguró "Ricky" sobre su colega de la "Academia" y su ex compañero en el "Xeneize".

"Es un chico muy sereno. Se percibe lo que él puede dar, no tiene techo, por eso tenemos que aprovechar al máximo su buen momento", continuó en relación al jugador surgido en Liniers, en diálogo con ESPN.

Centurión evitó comparar al atacante bahiense con los delanteros que se desempeñan en el fútbol europeo, aunque dejó en claro que en caso de que mantenga el nivel actual "va a tener una chance" de integrar el plantel argentino en la Copa del Mundo.

"Hay que ser respetuoso con los delanteros que juegan en Europa, pero si sigue así va a tener una chance. Tiene movimientos increíbles", señaló.

"No se apura, es muy sereno. Tiene que ir despacio, como lo está haciendo hasta ahora. Pero yo no tengo dudas de que puede estar en la lista del mundial", cerró el ex San Pablo (Brasil) y Genoa (Italia).

Racing visitará a Olimpo este sábado, desde las 19:15, en el estadio Roberto Carminatti y con público visitante. El partido, correspondiente a la fecha 15 de la Superliga, será dirigido por Fernando Rapallini. (Télam y La Nueva.)