Video: Nicole Neumann se cansó y fue terminante con Facundo Moyano

Nicole Neumann habló en las últimas horas sobre su exnovio Facundo Moyano y sus polémicas declaraciones en donde dio a entender que la relación con la modelo no lo había favorecido en su carrera política.

La modelo, de 37 años, omitió los halagos que tuvo el diputado, de 33, en la mesa de Mirtha Legrand en el que la describió como una de las mejores madres que vio en su vida.

Nicole remarcó, al ser consultada, que su noviazgo está “definitivamente terminado" y que hoy Facundo "es nada" en su vida, después de cuatro meses de relación.

Además, explicó que le incomoda hablar de gente que no tiene relevancia para ella.

Ante la pregunta del movilero del programa Nosotros a la mañana si había terminado enojada con él, la modelo respondió: "No, no. Pero,¿por qué seguir nombrando a gente que no tiene participación en mi vida? No tengo nada que acotar".

"Viste que también hizo un mea culpa cuando dijo que no le había favorecido en su carrera estar con vos... Un poquito te había molestado...", le recalcó el movilero.

Y Nicole arremetió: "No, no me molestó. Pero claramente no es una realidad, pero bueno, no importa. Está todo bien".

Después, Nicole se negó a hablar de Facundo en otro móvil y aseguró que no esta desesperada por conocer a alguien aunque explicó que no es de “estar mucho sola".

Por último, volvió a repetir que Moyano "es un capítulo cerrado" en su vida. (Clarín y La Nueva.)