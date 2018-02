"Con Cristina no alcanza y sin ella no se puede", dijo Alberto Fernández

El exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó hoy que recompuso su relación personal con la expresidenta y senadora Cristina Kirchner después de 10 años de distanciamiento y sostuvo que los peronistas "no podemos seguir todos divididos”.

"Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Tenemos que entender que no podemos seguir divididos porque le hacemos un gran favor al Gobierno”, sostuvo Fernández.

En declaraciones a radio Splendid, Fernández explicó que, si bien sigue perteneciendo a la corriente que encabeza el exministro Florencio Randazzo, valoró el encuentro con la senadora de Unidad Ciudadana.

"Desde lo personal me alegra haber reparado una relación de afecto que tuvimos durante muchos años y se quebró. Creo que lo que tenemos que hacer en política es acostumbrarnos a hablar entre nosotros aunque no pensemos lo mismo”, argumentó.

En este marco, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo reveló que se reunieron más de una vez con Cristina Kirchner y que la relación se retomó a partir de un llamado de la exjefa de Estado.

“Hubo un llamado de Cristina convocándome y le dije que no tenía ningún problema de tomar un café”, detalló y contó que durante esos encuentros que mantuvieron la vio “reflexiva”.

No obstante, la actual senadora afirmó que el encuentro “tuvo más ribetes desde lo afectivo que desde lo político, pero obviamente hablamos de política".

“Hablamos de todo y creo que fue una charla de alguna manera reparadora de las cosas que pasaron en 10 años, porque hacía 10 años que no hablaba con Cristina, mucho tiempo”, añadió.

Por último, manifestó que mantiene sus críticas a la gestión del gobierno anterior “porque -según reafirmó- yo no he cambiado”. (NA)