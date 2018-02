Pratto dijo quién fue el culpable por no haber triunfado en Boca

El delantero de River Plate, Lucas Pratto, admitió que cuando irrumpió en el fútbol no pudo triunfar en Boca porque tenía adelante a Martín Palermo y admitió que no le gustaría volver a vestir la camiseta xeneize.

"Mi problema en Boca era que estaba Martín Palermo, el mejor nueve de la historia del club, un monstruo en marcar goles. No volvería a ponerme la camiseta de Boca, si el día de mañana me tengo que ir de River sólo lo haría para jugar en Vélez", expresó Pratto en diálogo con radio Mitre.

El delantero, de 29 años y nacido en La Plata, surgió de Boca pero sin oportunidades fue cedido a otros clubes y jugó en Unión de Santa Fe, Tigre y Universidad Católica de Chile, hasta que se asentó con la camiseta de Vélez, donde jugó entre 2012 y 2014 y se ganó el cariño de los hinchas de la "V" azulada.

"Si ahora dicen que estoy gordo, cuando estaba en Vélez tendría que haber ido al programa de televisión Cuestión de Peso. Estoy bien, tengo mucha masa muscular"', ironizó Pratto, quien en su etapa en el club de Liniers jugó 129 partidos y marcó 43 goles.

El delantero, de reciente paso por el fútbol brasileño donde vistió las camisetas de Atlético Mineiro y San Pablo, también hizo alusión a su paso por el seleccionado argentino durante el ciclo del entrenador Edgardo "Patón" Bauza.

"Jugué cuatro partidos, dos sin Leo (Messi) es difícil así. Creo que me faltó ser más markitinero para seguir en el equipo. En la actualidad hay mucho Instagram y otras redes sociales, yo no me ocupó mucho de eso", añadió.