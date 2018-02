Pidieron la renuncia de la diputada que protagonizó un escándalo en el carnaval de Corrientes

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, habló del escándalo que protagonizó la diputada peronista Nadia García Amud en el carnaval de Corrientes y dijo que le sugirió que presente la renuncia.

"Le sugerí que presente su renuncia y la someta a la decisión de sus pares", contó al ser consultado sobre el video, donde se la ve alterada y peleando con un medallista olímpico.

"He intercambiado mensajes de texto al respecto. Es una cuestión de la vida privada y personal, pero que tiene un nivel de impacto muy fuerte por la representatividad que tiene y el alcance que tuvo", reconoció Peppo.

Luego, sentenció: "No comparto la reacción y la actitud que tuvo, aunque fueran otros los motivos y también la realidad y la verdad del tema. Cuando ella da sus explicaciones tiene sus argumentos pero me parece que no son valederos ante lo que está circulando".

Por otro lado, también dijo que "los excesos de las fuerzas de seguridad de la vecina provincia, que también han golpeado a ella y a quienes lo acompañaban, produciéndoles heridas importantes". (MinutoUno y La Nueva.)