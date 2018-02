La confesión del Che García: “Estoy con tratamientos y pastillas”

La campaña de Fuenlabrada en la ACB tiene un responsable directo y es el bahiense Néstor García. El técnico revolucionó el básquetbol español con la clasificación de su equipo a la Copa del Rey, un objetivo que estuvo precedido de una importante promesa: “Si clasificamos dejó de fumar".

Hoy reconoce: "Está siendo muy duro, estoy con tratamientos y pastillas. Es muy complicado, pero dije que iba a llegar a la Copa sin fumar y de momento cumplimos".

El torneo se disputará del 15 al 18 del corriente.

—El formato de la Copa, con cuartos, semifinales y final a un partido y en cuatro días, ¿les da más opciones de dar la sorpresa?

—Creo que sí. Lo viví en torneos internacionales con selecciones; son torneos de un día. La Liga es otra cosa porque en 34 partidos vas a terminar en el lugar donde tengas que estar, pero en estos torneos todo depende de un día, donde el aro se pone más grande o más pequeño, y hay responsabilidades que cuentan. Yo creo mucho en nuestro trabajo, en el equipo, el mensaje es que no vamos a Gran Canaria a pasear. Todos los rivales nos querían a nosotros, está bien, después hay que jugar. Vamos a ir uno a uno, pero con la mentalidad de estar en el lugar en el que estamos. Somos un club pequeño y humilde y estamos mezclados con grandes potencias en Europa.

—A estas alturas, ¿lo difícil es mantener el hambre?

—Sí, ese es un objetivo bastante importante. El deseo es muy traicionero, porque si buscás algo y no lo lográs te frustrás, pero si lo lográs no le das valor. El deseo es una línea muy delgada que hay que manejar, es algo que hablamos todo el tiempo. Estos jugadores tienen algo para contrarrestar eso: que son muy competitivos. En los entrenamientos están a morir a ver quién le gana a quién, y cuando pierden se van enojados. Eso me deja tranquilo. (EFE)