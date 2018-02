Usó sus citas de Tinder para viajar por Europa sin pagar hospedaje

Un hombre uso la aplicación de citas Tinder para contactar mujeres, seducirlas y usar sus casas para no tener que pagar hoteles durante su viaje por Europa.

Se trata de Anthony Botta, de 25 años y oriundo de Bélgica, quien viajó por 20 ciudades europeas sin gastar en hospedaje.

Botta contó en las redes sociales su experiencia y que fue "a veces la mejor, a veces la peor".

El joven pudo visitar ciudades de Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa.

Según él, no siempre la mujer que le tocaba era la esperada pero que no fue "quisquilloso" ya que lo que buscaba era no pagar hotel.

"Muchas veces terminé deslizando el dedo hacia la derecha ('me gusta') sólo porque estaba desesperado por un lugar donde pasar la noche", contó.

Sin embargo, Botta le explicaba a las chicas para qué las contactaba bajo la pregunta "¿querés ser mi anfitriona?". (Infobae y La Nueva.)