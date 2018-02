Matías Defederico habló de su separación de Cinthia Fernández y se quebró

El jugador Matías Defederico contó que él tomó la decisión de separarse de la bailarina Cinthia Fernández y se quebró cuando contó que muchos lo tildan de "abandonador".

En diálogo con Infama, aseguró que es un gran padre aunque pudo haber hecho cosas mal como pareja.

"Trato de llevarlo de la mejor manera", dijo, y explicó que a pesar de que esta es la peor crisis que tuvo la pareja, la situación no tiene que ser definitiva.

Defederico tenía una propuesta para jugar en el fútbol en España. La había desestimado y cuando estalló la crisis con Cinthia decidió aceptarla. Viajó para allá pero al llegar hubo un problema con el club que lo contrataba y no se pudo concretar la compra. Finalmente, volvió a la Argentina: ella está en Córdoba y él irá para allá en los próximos días para ver a sus hijas.

"Hubo un detonante, pero esas cosas preferiría guardármelas para mí", dijo, sobre los motivos de la separación. "Yo hice todo lo mejor que pude. Erré mil veces, como ella habrá errado, como todos...", comentó. Luego detalló: "Tiene que ver con algo de la casa, de la convivencia, cosas que como estuvimos tanto tiempo separados...".

"La decisión de separarse fue mía. Hoy por hoy soy yo el que no quiere volver", confirmó el futbolista.

"Yo también me puse mal. A la noche también lloro. Tenemos algo muy lindo, una familia hermosa, tres hijas hermosas...", dijo cuando le recordaron que la semana pasada Cinthia se quebró en vivo en televisión al referirse a su separación.

"Me hace llorar la situación, no es fácil porque parece que soy siempre yo el ogro de la película, y yo también sufro la distancia de mis hijas. Hay cosas que a veces me tocan el culo y me duele. Como pareja puedo aceptar cualquier cosa que me digan, pero como padre no, porque siempre di lo mejor. Yo también la paso mal, lloro a la noche, extraño a mis hijas", confesó entre lágrimas.

"Tener hijos es lo más lindo del mundo. Pero hay circunstancias, momentos de dos adultos, en los cuales tenemos vaivenes, es normal, pero después si me dicen tendría 10 hijos. No es fácil estar lejos de los hijos", agregó.

Por último, explicó que le duele que crean que él abandonó a su familia: "Jamás las abandoné, menos a mis hijas. Como pareja diganme lo que quieran, pero como padre no". (TN y La Nueva.)