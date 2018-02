Es inminente el inicio de la obra para poner en valor el paseo de Drago

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Los trabajos para concretar el denominado Paseo Ferroviario de la calle Drago, entre 1810 y La Pinta, comenzarán a realizarse a mediados de mes.

La novedad fue confirmada por el secretario de Infraestructura del Municipio, Alejandro Meneses, quien confirmó que las empresas Carcereny Construcciones y Obras Abedul serán las encargadas de realizar la puesta en valor de ese espacio.

La idea es transformar los casi mil metros que existen entre la terminal de ómnibus y la rotonda de salida a la ruta 3 norte, para establecer una especie de “Paseo de las Esculturas” para los barrios del sector sur y poner en valor una de las entradas y salidas de la ciudad.

El proyecto fue una de las primeras promesas del intendente Héctor Gay y fue dado a conocer el mismo día de su asunción, el 10 de diciembre de 2015. En el espacio se invertirán 34 millones de pesos provenientes de Nación.

Carcereny será la encargada de realizar la instalación de bancos, cestos, mesas, luminarias y playones deportivos, además de bebederos de los que saldrá agua de red y una docena de juegos infantiles en el espacio.

También se contempla la construcción de 3.650 metros cuadrados de senderos de hormigón y otros 6.200 metros cuadrados de sendas secundarias, riego, iluminación e instalaciones eléctricas. Esos trabajos costarán cerca de 25 millones de pesos.

Por otra parte, se realizará la pavimentación de las calles Libertad, Maestro Piccioli y Cabo Farina, todas entre Brown y Drago.

También habrá estacionamientos y 4 sendas peatonales en altura para generar seguridad a los peatones y reducir la velocidad de los vehículos. Las tareas estarán a cargo de Obras Abedul y tendrán un costo de más de 9 millones de pesos.

El plazo de los trabajos es de 150 días corridos por lo que de comenzar a mediados de mes podría quedar inaugurado para julio o agosto.

Meses atrás, “La Nueva.” dio a conocer que para ese sector de la ciudad existe una idea para concretar un Parque del Agua, que permitirían la comunicación -mediante ciclovías y sendas peatonales y de manera paralela al curso del arroyo Napostá- a Villa Rosario con Ingeniero White.

Sumarán árboles

Las mejoras en el espacio también contemplan la plantación de cientos de nuevos árboles, entre los que se cuentan 232 acacias visco, 22 aguaribay 13 jacarandás y 222 fresnos americanos y hasta un ombú y 4 ceibos, entre otras especies.

Esa cantidad de ejemplares representa una cifra importante, ya que según la extitular de la comisión de arbolado que funciona en el Concejo Deliberante, Mercedes Insausti, en 2017 el municipio pretendía plantar 3.000 nuevos ejemplares, aunque se desconoce si se llegó a esa cifra.

El domingo pasado, este diario publicó un extenso informe en el que varios especialistas señalaron que en nuestra ciudad hace mucho tiempo que no se da una forestación a conciencia, que el arbolado está descuidado y que la gente no suele darle la importancia que los ejemplares merecen, porque no hay conciencia.

“En marzo ya no había dinero para forestar. Desde la Dirección de Parques se nos dijo que se recibieron donaciones por parte de empresas privadas pero nunca supimos la cantidad ni tampoco si, en realidad, fueron plantados”, declaró Mercedes Insausti.