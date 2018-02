Copa Patagonia: la historia detrás de un llamado

El próximo martes 27, cuando se ponga en marcha la Copa Patagonia, se cumplirán diez años de vigencia del torneo polideportivo que organiza El Nacional.

El certamen, que se disputa cada dos años, fue madurando y ganando el apoyo de diferentes sectores y personalidades del rugby, la disciplina que le dio origen. Llegaron seleccionados nacionales, entrenadores, árbitros y ex jugadores de nivel internacional de distintas disciplinas.

Si bien la dirigencia del club El Nacional fue la que motorizó esas visitas, Agustín Pichot cumplió un rol clave a lo largo de los años.

Mariano Arzuaga, actual presidente de la institución bahiense, recordó cómo empezó esa relación. Que hacia fin del año pasado tuvo otro capítulo con el saludo del ex capitán argentino al plantel superior celeste por la obtención del Regional Pampeano B.

“Con Agustín tenemos una relación que surgió casi de una aventura que cometí cuando los chicos (jugadores) eran muy jóvenes, en 1996. No teníamos Primera y no teníamos motivaciones. Los chicos veían que los demás clubes contaban con división superior y se desmotivaron. También nos faltaba algún referente que a ellos les sirviera como guía”, contó Arzuaga.

El británico Les Cusworth, ex integrante del staff técnico de Los Pumas, fue una de las presencias de jerarquía.

“Un día de invierno llamé por teléfono, desde un fijo, a una operadora, para obtener el número del CASI. Llamé al club, me atendió una persona y le pedí comunicarme con Agustín Pichot. Me preguntaron para qué quería el teléfono y le conté la historia. En eso, me interrumpió y me dio el teléfono. Me dijo que a Agustín le gustaría escucharme”, agregó.

Arzuaga se comunicó por la tarde y lo atendió Enrique (Pichot), el hermano. Le relató la situación del equipo en Bahía.

“`A Agustín seguramente le interesaría escucharla´, me dijo. Pero la cosa quedó ahí. En el transcurso de ese día, un día hábil, me dediqué a mis ocupaciones. A eso de las doce de la noche, sonó el teléfono. ¡Era Agustín Pichot! Yo me había olvidado de lo de la tarde, porque básicamente fue un lance y nada más”, recordó el titular del club bahiense.

El seleccionado argentino femenino juvenil de hockey, Las Leoncitas, también se llevó el trofeo de la Copa Patagonia.

“Me dijo que le interesaba conocer más sobre el club y los chicos y quedamos en seguir hablando. En ese tiempo Agustín peleaba un puesto en Los Pumas. El Seleccionado tenía que jugar contra Sudáfrica y él se rompió la rodilla. Me llamó un día para saber si iría a ver Los Pumas contra Springboks. Me pidió que viajara así, de paso, le contaba más acerca del club y los jugadores. Finalmente vimos el partido con él, con Enriquito y con Enrique, el papá. Pero en esos días se estaba por ir a vivir a Inglaterra para jugar en Richmond. Pensé: `Otra vez se termina la relación, quedará en algo anecdótico´”, dijo Arzuaga.

“Con el tiempo, entre intercambios de fax y llamadas, le fui contando cada detalle del plantel, de nuestros chicos. Hasta que llegó el año del Mundial de 1997. Volvió a llamar y me pidió llevar a todos nuestros jugadores a la cacha, a un amistoso. Nos fuimos con dos colectivos a Ferro. Y tuvimos la suerte de que Los Pumas le ganaron un partido histórico a Australia. Pero con la euforia que había, pensamos que otra vez se diluía nuestra oportunidad de encontrarnos y presentarle al grupo”, sostuvo.

“En eso me vio Enriquito, quien me hizo pasar a la conferencia de prensa. Agustín me hizo una seña, como que no me fuera. Se largó a llover y nos quedamos esperando abajo de un árbol con todos los jugadores. Finalmente, vino a vernos y empezó a contarles cosas que él sabía de cada uno de ellos, del estudio y las materias. Luego sacó de un bolso una camiseta de Los Pumas, firmada por los 22 jugadores”, dijo.

Los Jaguares, en su momento el segundo seleccionado argentino de rugby, fue campeón en 2014.

La relación entre El Nacional y Agustín Pichot fue consolidándose, siempre por la vía de llamados o faxes, hasta la aparición de Internet.

“Durante diferentes ediciones de la Copa Patagonia hice intentos para que viniera. En 2014 le pedí por favor contar con Los Jaguares en Bahía. Me dijo con absoluta franqueza que lo iría a poner en manos de los entrenadores. En ese momento lo dejo en manos de (Daniel) Hourcade, (Bernardo) Urdaneta y Pancho (Francisco) Rubio”, indicó.

Finalmente, Jaguares fue el gran protagonista y campeón de la edición 2014, en un torneo que también contó con la participación de Uruguay.

“Después de eso mantuvimos una relación prudente y esporádica. Porque él siempre tiene esa bondad o grandeza de hacer miles y miles de cosas por chicos de los clubes del país y del mundo sin que nadie se entere. Y yo, traicionando el código, cuento algunas de ellas después de 20 años. Nobleza obliga”, concluyó.

Cachito Vigil, otra de las personalidades de lujo que aportó el torneo internacional.

Edición 2018

La décima Copa se jugará del martes 27 al sábado 3 de marzo venidero. En la Quinta de 14 de Julio 3.250 se llevarán a cabo torneos de rugby, hockey, básquetbol y sóftbol masculinos y femeninos, en algunos casos.