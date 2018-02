Bowen: "Lo ganamos por el hambre de gloria que tenemos"

Sansinena arrancó la Reválida con un triunfazo en cancha de Cipolletti. El éxito 1 a 0 le da confianza al elenco de Carlos Mungo para lograr el objetivo de mantenerse en el Federal A y soñar con algo más. El mediocampista Maximiliano Bowen --de muy buen trabajo-- reflejó el buen momento del conjunto albirrojo.

"Estos tres puntos son más que importante. Nos va permitir agarrar la confianza que necesitamos para lo que viene. Fue un partido muy duro, pero nos pudimos llevar tres puntos que valen oro", sostuvo "Chuqui".

"Lo ganamos por el hambre de gloria que tenemos. No nos relajamos en ningún momento del partido y estuvimos bien parados en todas las líneas. Fuimos muy solidarios", amplió el ahora volante.

También destacó este buen inicio de 2018, con buenas actuaciones en la Copa Argentina (eliminó a Villa Mitre y tuvo contra las cuerdas a Alvarado).

"Ahora cambió todo. Intentamos jugar mucho más con la pelota y eso hace que generemos más llegadas de gol. Estamos en un buen presente y tenemos que aprovecharlo", dijo.

"¿Cómo me siento? Mejor imposible. Me siento muy bien físicamente y pude lograr acomodarme en un puesto en el que no estaba acostumbrado a jugar. No es mi posición, pero le pudo agarrar la mano. Estoy muy contento y metido", sostuvo sobre su destacada participación en la estructura colectiva.

Además, Bowen enumeró los objetivos.

"La ilusión es mantener la categoría, que no es poco. Y con el correr de los partidos, veremos hasta dónde podemos llegar", expresó.

Y ya palpita el choque ante Rivadavia de Lincoln.

“Ahora tenemos que ganar de local. No vamos a dejar que se lleven algo de nuestra cancha”, disparó.