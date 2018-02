“Los líderes de este equipo tienen que poner la cara”

Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Enviado a Santiago del Estero

La postal vuelve a repetirse. Las caras de frustración ante otra derrota contundente no sólo en el número final. Porque es dolorosa en lo anímico para los jugadores y desconcertante para el cuerpo técnico, que luego de 32 partidos (entre Súper 20 y Liga Nacional), ve la reiteración de viejos problemas. Sin nuevas soluciones.

El técnico Sebastián Ginóbili es el primero en salir del vestuario visitante en el estadio Vicente Rosales, donde hace instantes Olímpico le tiró el peso de su quinteto: un base experimentado (Maxi Stanic) y cuatro extranjeros que le dieron 53 puntos al local, en la victoria por 81-58.

Sepo detiene su paso y mira la planilla estadística final. Pero se le acerca un chiquito que le agarra la mano y le pide una foto junto con un amigo. “¡Mandale saludos a Manu!”, pide. “Le mando, le mando”, promete el coach.

“No me fijo mucho en estadísticas… Me preocupa… (se queda unos segundos en silencio) Que no estuvimos preparados de entrada para el juego”, expone, a modo de resumen.

El entrenador no se anda con rodeos y, todavía con la adrenalina de lo vivido, presenta la versión más agria que le hayamos oído de las oscilaciones de su equipo.

Que está nutrido de esa fórmula soñada, talento + juventud, pero de la que se espera mayor regularidad.

“Existen un montón de atenuantes como el cansancio y demás, pero nosotros tenemos que jugar de otra manera. Sobre todo los jugadores más importantes; los jugadores líderes de este equipo tienen que poner la cara y prepararse para jugar cada noche de igual manera. Hoy no lo hicieron y bueno, Olímpico nos superó”, afirmó.

¿Y esos “atenuantes” que resume el DT? Pasan por la modalidad de jugar en días consecutivos ante rivales de una misma ciudad (por decisión propia de la franquicia), que en 10 partidos de visita en esta etapa le significaron 7 días menos de descanso a los jugadores, incluyendo días de viaje entre un partido y otro.

Pasan por la baja de Anthony Johnson en la segunda fecha. Y, ¿pasan por la edad? Fjellerup 20, Juan Pablo Vaulet 21, Corvalán 19, Parodi 23, Santiago Vaulet 19, Iglesias 24, Gerhardt 21, Bolmaro 17 y Lugarini 17… Es relativo. A excepción de Bolmaro y Lugarini, debutantes, los demás cargan con 2/3 temporadas en la Liga, TNA (Corvalán) y en seleccionados nacionales y/o torneos internacionales de clubes. Y el DT lo ve así.

“Me parece que estamos preparados para jugar de otra manera. Tenemos muchos jugadores preparados para jugar, que pueden estar dos minutos en campo y salir a descansar y volver a entrar. Pero hoy –por el sábado- entraron, tuvieron posibilidades tres o cuatro veces y no tuvimos reacción. La comunicación gestual cambiaba, no era la adecuada”, agregó Sepo.

Jamaal Levy, a punto de asistir a Leandro Bolmaro para otros dos puntos de Bahía, ante Olímpico.

Un resumen de los momentos del partido sería el siguiente: después de estar abajo ante Olímpico 14-4 en los primeros 5 minutos, Bahía igualó en 30 al promediar el segundo cuarto. Pero se fue diez abajo al entretiempo. Y en la reanudación, tras 45 minutos de espera por corte de energía, el de La Banda le sacó 19 en casi seis minutos y lo decidió.

“No tuvimos soluciones individuales ni grupales y bueno, tratamos de imponer un ímpetu con los chicos. Lo hicieron bien por tratarse de sus primeras pruebas. Pero tenemos que ser un equipo mucho más sólido si queremos competir y ser un equipo que clasifique a los playoffs. Tenemos que ser más duros y competir cada noche”, concluyó.

Por otra parte, si miramos el camino transitado por Bahía los resultados no constituyen el foco del problema. En cada una de las tres giras que realizó, Bahía se trajo una victoria. Si tenemos en cuenta que perdió 2 juegos de local, su factor cancha es hoy +1.

En la tabla está 12º (entre 20) y ya no debe preocuparse por Salta Basket ni por Argentino, a los que le ganó el ida-vuelta. Hay que recordar que esta temporada la permanencia la jugarán el 19º y 20º. Que del 1º al 16º van a octavos de final por campeonato y que 17º y 18º finalizan su participación.

No perder de local y la búsqueda de regularidad, seguirán marcando el rumbo de Bahía Basket.

Pasó y pasará

1º

Debut. Bautista Lugarini (17 años) disputó en La Banda su primer partido en la Liga Nacional con la casaca 22 de Bahía Basket. Jugó 13m01s en los que sumó 6 puntos (1-1 en dobles, 1-5 en triples y 1-2 en libres), un rebote y una asistencia.

40

¡Sos un pibe! Los años que cumplió ayer Hernán "Pancho" Jasen. El capitán de Bahía Basket -quien no estuvo en los últimos dos partidos frente a Quimsa y Olímpico-, promedia 10,7 puntos, 4,9 rebotes y 2,4 asistencias (14 partidos).

11/2

De local. El domingo será el próximo partido de Bahía Basket. Recibirá a San Martín de Corrientes, a las 21, en el Casanova. Este partido marcará el inicio de una seguidilla de tres localías, que se completará con Atenas (martes 13) e Hispano Americano (domingo 18).