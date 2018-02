Bobinas Blancas: los Guasch y Limanski, más cerca de evitar el juicio

La fiscalía federal de Campana y la querella representada por la AFIP-Aduana pidieron en las últimas horas la elevación a juicio de la causa Bobinas Blancas de Acero, investigación que permitió detectar 1.375 kilos de cocaína en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca y casi media tonelada más en un predio en Mendoza, el 18 de junio del año pasado.

El despachante de Aduana bahiense Damián Limanski y los empresarios locales Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch, imputados en primera instancia y actualmente con falta de mérito, no están incluidos entre los pedidos de enjuiciamiento.

De todas maneras, tanto Limanski como los Guasch todavía no se encuentran desvinculados de la causa. La falta de mérito significa que no hay motivos suficientes para considerarlos partícipes de la maniobra, pero tampoco los necesarios para resolver su sobreseimiento.

En primer término, se espera que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resuelva si envía a juicio a los señalados por la fiscalía y la Aduana.

El pedido de juicio oral abarca a los mexicanos sospechados de integrar un cártel internacional de narcotráfico Max Rodríguez Córdova, Rodrigo Naged Ramírez, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva (estos dos últimos se habían radicado en Bahía Blanca), así como los empresarios mendocinos Marcelo Cuello, Darío Cuello y el porteño afincado en Necochea, Amílcar Martino, además del capitalino Emmanuel García, experto en bitcoins y supuesto responsable del lavado de activos en la operación.

Luego González Charvay deberá definir la situación procesal del resto de los imputados, entre ellos Limanski y los Guasch. Las posibilidades son que también vayan a juicio en la misma causa o una paralela vinculada con la principal, o bien ser sobreseídos.

Según fuentes vinculadas al caso, los Guasch estarían más cerca del sobreseimiento, ya que luego de ser aprehendidos en junio fueron liberados el mes siguiente por falta de mérito, decisión confirmada en noviembre por la Cámara Federal de San Martín.

Distinto es el caso de Limanski, ya que sobre él pesó inicialmente la prisión preventiva decidida por Charvay y permaneció 4 meses en la cárcel de Ezeiza, pero luego la Cámara lo liberó con falta de mérito. Su situación sería más incierta.

El juez de Campana no tiene un plazo determinado para dar a conocer sus resoluciones. Difícilmente se llegue a concretar un juicio este año.